Il questore Romano accoglie il suo nuovo vicario: Emanuela Napoli si presenta al Fermano

POLIZIA - La dottoressa Emanuela Napoli, 59 anni, originaria di Roma, vanta una pluriennale esperienza che metterà a disposizione della Questura di Fermo

17 Maggio 2022

Si è insediato ieri il nuovo Vicario del Questore di Fermo, Primo Dirigente della Polizia di Stato, la dottoressa Emanuela Napoli. Ha 59 anni, è originaria di Roma, e vanta una pluriennale esperienza che metterà a disposizione della Questura di Fermo.

Entrata in Polizia nel 1988 frequentando il 115° corso Allievi Agenti presso la scuola di Alessandria, dopo un’esperienza come agente presso il reparto scorte del Viminale ha frequentato l’84° corso per allievi vice commissari della Polizia di Stato, a conclusione del quale è stata assegnata all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Bologna. Dal 1996, ha diretto il settore Polizia Giudiziaria e Amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Imola e, successivamente, dal 1998 ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Stranieri e dell’Ufficio del personale presso la Questura di Trento. Trasferita nel 1999 presto la Questura di Belluno, è stata sia Dirigente dell’Ufficio Personale nonché funzionario reggente della Divisione Anticrimine. Dal 2001 e per oltre dieci anni, ha svolto servizio presso la Questura di Ferrara ricoprendo sia il ruolo di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che quello di Dirigente della Digos nonché quello di Capo di Gabinetto.

Nel febbraio del 2011 ha assunto un incarico di rilievo a Roma presso l’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento per poi spostarsi nel maggio 2012 presso il Servizio Polizia Postale e Telecomunicazioni di Roma dove, nel 2017, ha ricevuto la promozione a Primo Dirigente grazie alla quale ha guidato il Compartimento Polizia Postale Veneto. Dopo un breve ritorno presso il capoluogo estense come dirigente della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, ha trascorso gli ultimi due anni presso la Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione oggi Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, dove ha ricevuto la nomina di Vicario del Questore di Fermo.

Il Questore di Fermo, i funzionari e il personale tutto della Questura esprimono i migliori auguri alla dottoressa Napoli di buona permanenza e di buon lavoro.