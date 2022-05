Brilla la stella della Saf, tra velocità e lanci arrivano nuovi titoli individuali

ATLETICA - Fabriano, terra di conquista per la Sport Atletica Fermo: ai Campionati Regionali categorie Assoluti, Junior, Promesse maturano i successi di Klaudia Brillarelli, Daniele Duca, Fabio Yebarth più le staffette 4x100 maschile e femminile

FERMO – Sei titoli marchigiani e vari primati personali a sottolineare lo stato di forma di ragazze e ragazzi in maglia Sport Atletica Fermo ai Campionati Regionali Individuali categorie Assoluti, Junior, Promesse. Le vittorie arrivano da Klaudia Brillarelli, Daniele Duca, Fabio Yebarth e le staffette 4×100 maschile e femminile.

La pista di atletica e le pedane dell’impianto sportivo a Fabriano (Ancona) sono state palcoscenico di ottime prestazioni a partire dal settore velocità curato dal tecnico Alberto Andruskiewicz: Klaudia Brillarelli è campionessa regionale nei 200 metri con il nuovo primato personale di 25”59, oltre ad essere giunta quarta nei 100 metri. Doppio titolo per Fabio Yebarth in virtù del doppio primo posto nei 100 e 200 metri. Ad arricchire la prestazione di squadra nei 100 sono tre gli atleti Saf tra i primi 10: oltre al già citato Yebarth, unico atleta a correre sotto al muro degli 11 secondi, Matteo Angeloni è medaglia di bronzo e Fabio Rossi è settimo. Settimo anche lo stesso Angeloni nei 200 metri.

Doppio titolo regionale per le staffette 4×100 sia al femminile che al maschile rispettivamente composte da Fazi, Brillarelli, Fagioli e Fabbrizi e da Angeloni, Yebarth, Rossi e Fabiani. Un titolo arriva anche dal settore lanci, curato dal tecnico Roberto Recchioni, con Daniele Duca che vince il lancio del disco Senior con la misura di 35 metri e 15 centimetri. Da sottolineare il terzo posto di Luca Angeloni nel doppio giro di pista degli 800 metri e il settimo nei 400.

Due primati personali arrivano dal settore salti in estensione: nel salto triplo Alessio Farina migliora la propria miglior misura di 13 centimetri ed è secondo in classifica. Sempre nel triplo nuovo record personale anche per Elvira Yebarth che supera la barriera dei 10 metri. Seppur non in gara per il titolo regionale in quanto appartenenti alla categoria Junior, vanno sottolineate le vittorie di Massimo Ciferri nel lancio del disco e Taib Yousef nel lancio del martello, quest’ultimo con una misura di oltre 37 metri alla prima gara con l’attrezzo da 6 chilogrammi.

Importante, inoltre, la convocazione da parte del Comitato Regionale Fidal Marche di cinque atleti Saf delle categorie Cadetti e Allievi per comporre la rappresentativa regionale in gara a fine mese al Brixia Meeting a Bressanone (Bolzano): si tratta di Luca Angeloni, Valentino Bilardo, Manuel Nunzi, Giulia Properzi, Matilde Spagna. Durante la prima settimana di giugno, infine, l’atletica tonerà a Fermo: la pista comunale al polo sportivo in via Leti ospiterà il Campionato Regionale Individuale nel quale verranno assegnati i titoli per le categorie Allieve e Allievi. Sabato 4 e domenica 5 giugno a partire dalle ore 15.00 con l’organizzazione Sport Atletica Fermo.