Liberi nel Vento in direzione Sardegna, per essere protagonisti al Campionato Nazionale Hansa 303

VELA - Dal 2 al 4 giugno appuntamente a Torregrande, Oristano, con quarantadue imbarcazioni pronte a darsi battaglia per il prestigioso circuito tricolore 2022

29 Maggio 2022 - Ore 13:45 ...

PORTO SAN GIORIO – Dopo la splendida edizione 2021 organizzata a Porto San Giorgio, il Campionato Nazionale Hansa 303, organizzato dall’associazione Veliamoci, si svolgerà nella costa occidentale sarda, a Torregrande, dal 2 al 4 giugno.

Tra le quarantadue imbarcazioni partecipanti parteciperanno ben quattro riconducibili alla Liberi nel Vento in rappresentanza del Fermano e della Regione Marche. Domenica mattina parte del team, Cinzia Cocciaro, Anita Giulia Bracciolini, Rossella Mengascini, Claudia Benzoni e Daniele Malavolta è partito alla volta di Livorno per imbarcarsi direzione Olbia e, a seguire, raggiungere Torregrande di Oristano. Già sul posto Di Biagio, Giovanni e Luna, che saranno impegnati nella loro prima regata della Classe Hansa 303. Poi martedì raggiugerà gli atleti l’istruttore Stefano Iesari e Pamela Pasquali.

«Dopo la positivissima trasferta di Jesolo, con la vittoria di Giancarlo Mariani, un’altra ed importante trasferta per la Liberi nel Vento – dice il segretario Fabio Mariani -. Gli atleti sono pronti a dare il massimo per portare alto il nome dell’associazione anche in Sardegna. Un grazie di cuore a chi sostiene le finalità associative e permette la realizzazione di queste corpose trasferte che già per noi sono un grandissimo successo».

E al rientro dalla Sardegna altre trasferte in programma per la Liberi nel Vento. L’11 ed il 12 Giugno gli atleti della classe 2.4mR saranno impegnati in Emilia Romagna per partecipare alla Regata Nazionale Trofeo Città di Cattolica, dove debutterà l’atleta Roberto Belelli che, dopo il Vela Day 2021, evento di promozione della vela promosso dalla Federazione Italiana Vela, dopo aver frequentato il corso di vela è pronto a partecipare alla sua prima regata insieme ad altri quattro atleti della squadra agonistica 2.4mR del sodalizio sangiorgese.

Da Cattolica tutti a Giulianova, presso la locale sezione della Lega Navale, per un fine settimana di promozione dello sport della vela per tutti sulle imbarcazioni Hansa 303 e 2.4mR, imbarcazioni di riferimento per attività paralimpica della Fiv. Un grande ed impegnativo inizio di stagione per la piccola-grande realtà presente al Marina di Porto San Giorgio che promuove lo sport della vela per tutti. L’attività sportiva è realizzata grazie al sostegno di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Gruppo Marinedì, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Farmacia Luisa Pompei, Effemme Srl, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa. In collaborazione con Lega Navale di Porto San Giorgio, Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, Croce Azzurra, Protezione Civile di Porto San Giorgio e Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro della Regione Marche.