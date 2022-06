‘TreDiThon’: Univpm, Montani e Fermo uniti nel 3D. Le premiazioni del concorso sull’additive manufacturing

1 Giugno 2022 - Ore 10:29 ...

(foto Simone Corazza)

Si è svolta ieri mattina, nell’Aula Magna del corso di Laurea in Ingegneria Gestionale dell’Università Politecnica delle Marche di Fermo, la cerimonia di premiazione del concorso “TreDiThon” con la partecipazione del rettore dell’Università Politecnica delle Marche, del sindaco di Fermo, del presidente del Cucs di Ingegneria Gestionale, della dirigente scolastica dell’Itt Montani e dei docenti dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Istituto Montani che hanno partecipato al progetto.

Il contest è stato ideato e coordinato dai docenti dell’Università Politecnica delle Marche (professor Archimede Forcellese, professoressa Michela Simoncini, l’ingegner Alessio Vita ed altri ricercatori dell’Univpm) e dai docenti del triennio dell’indirizzo Meccanica e Meccatronica dell’istituto Itt Montani di Fermo (professor Antonio Belmontesi, professor Alessandro Fatta, professor Roberto Sabbatini e professor Andrea Silenzi) ed ha coinvolto gli studenti delle classi quinte dell’indirizzo Meccanica e meccatronica.

Gli allievi si sono confrontati nella prototipazione rapida di un particolare componente meccanico da realizzare con processo di additive manufacturing. La prototipazione rapida con la stampa 3D è una nuova tecnologia che consente di creare rapidamente un modello in scala, o in dimensioni reali, di un componente meccanico utilizzando i dati di progettazione assistita dall’elaboratore (Computer-Aided Design, Cad).

All’interno delle classi gli studenti hanno lavorato in team per elaborare la soluzione progettuale, hanno quindi realizzato il modello 3D digitale che è stato successivamente convertito nel formato necessario per la lavorazione ed infine hanno stampato il prototipo una volta scelti gli opportuni parametri di lavorazione.

Il progetto è stato svolto all’interno dei laboratori dell’istituto Montani e del Laboratorio tecnologico ”Fermo Tech” ed ha offerto agli studenti la possibilità di approfondire nuove tecnologie di ingegnerizzazione del prodotto e altresì favorito l’incontro tra il mondo universitario e quello scolastico consolidando così la tradizionale collaborazione e sinergia tra l’Università politecnica delle Marche, l’istituto Montani, il comune di Fermo e gli altri partner del progetto Fermo TECHnology lab for “Made in Italy”.

Il contest si inserisce in un novero di progetti innovativi che l’istituto Montani mette in campo ed ha avuto grande riscontro e coinvolgimento da parte di tutti i soggetti coinvolti e pertanto si pensa già ad una seconda edizione del concorso da proporre, il prossimo anno scolastico, agli studenti dell’indirizzo di Meccanica del Montani il cui plesso è stato recentemente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione con la realizzazione di ulteriori spazi e laboratori per il miglior utilizzo delle tecnologie e delle dotazioni strumentali presenti nel plesso.