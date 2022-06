Tartaglione e Gismondi commendatori dell’Ordine “al merito della Repubblica”

Lo scorso giovedì 2 giugno 2022, in occasione del 76esimo anniversario della Repubblica Italiana, come di consueto ha avuto luogo, presso il Palazzo del Governo di Fermo, la consegna da parte del Prefetto delle onorificenze concesse dal Presidente della Repubblica.

In particolare, in questa occasione, sono stati insigniti, entrambi con diploma di Commendatore dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”, il tenente colonnello dei Carabinieri, Nicola Gismondi, ed il generale dell’Arma dei Carabinieri Carlo Tartaglione.

Il primo attualmente ricopre il ruolo di Comandante di Compagnia a Fermo e si è guadagnato l’importante riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica per le capacità dimostrate nel corso della sua attività professionale e per i proficui risultati ottenuti, sia collaborando con le autorità di polizia giudiziaria in varie occasione per indagini relative a reati associativi in materia di stupefacenti, rapine, furti e ricettazione, sia per l’impegno profuso in occasione dei drammatici eventi sismici che hanno interessato questo territorio.

Il secondo, invece, napoletano di nascita ma con origini fermane, ha ricevuto per mano del Prefetto di Fermo il diploma di Commendatore in virtù delle tante esperienze maturate, in Italia e all’estero, nel corso della sua lunga carriera nell’Arma dei Carabinieri; in particolare, ha prestato servizio presso il Comando Provinciale di Rimini, in qualità di Comandante Provinciale; presso il Comando Regione Carabinieri Calabria quale Capo di Stato Maggiore e Vicecomandante. Dal 2007 al 2012 è stato Comandante Provinciale presso il Comando Provinciale di Trieste. Successivamente ha prestato servizio presso il Comando Regione Carabinieri Marche in qualità, prima, di Capo di Stato Maggiore e poi come Vicecomandante, mantenendo il doppio incarico dall’ottobre 2013 al giugno 2016, fino al termine di ogni incarico al dicembre del 2016. Numerose anche le missioni all’estero, fra le quali spicca l’aver preso parte alla costituzione del reggimento M.S.U. (Multinational Specialized Unit), reparto formato principalmente da Carabinieri e Forze di polizia a status militare di numerosi Paesi esteri, ricoprendovi poi diversi incarichi di Stato Maggiore nell’impiego del reparto in Bosnia-Herzegovina (maggio 1998 – giugno 1999).