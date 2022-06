Festa nazionale di Utopia, a Torre di Palme tre giorni da sogno col teatro per le nuove generazioni

FERMO - Dal 16 al 18 giugno incontri, mostra e vetrine di spettacoli alle ore 17 e alle ore 23 ad ingresso gratuito. Spettacoli delle ore 21,30 in piazza Belvedere con ingresso unico di 3 euro

8 Giugno 2022



Dal 16 al 18 giugno, nella meravigliosa cornice di Torre di Palme, è in programma la Festa nazionale di Utopia 2022, organizzata dall’associazione ‘Ho Un’Idea’ di Lapedona in collaborazione con Proscenio Teatro di Fermo, patrocinata e sostenuta dall’assessorato alla cultura del Comune di Fermo, dal Consiglio Regionale delle Marche e dalla Cassa di Risparmio di Fermo. E questa mattina proprio a Torre di Palme si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della tre giorni da sogno presieduta dall’assessore fermano Micol Lanzidei insieme a Marco Renzi, direttore di Proscenio, Giamaica Brilli per la Carifermo, Giuseppe Nuciari e Simone Agostini per ‘Ho un’Idea’.



Utopia, acronimo di Unione Teatri Operativi Per l’Infanzia e l’Adolescenza, è un’associazione alla quale aderiscono oltre trenta formazioni professionali italiane che operano nel mondo del teatro per l’infanzia e la gioventù. Nata a maggio del 2011, raggruppa compagnie e festival che producono e promuovono il teatro ragazzi in Italia.

L’associazione gestisce un giornale on line consultabile sul sito www.utopiateatroragazzi.it e ogni anno organizza una festa nazionale, con numerose iniziative alla quale partecipano tante compagnie artistiche che possono parlare del loro lavoro e delle motivazioni che lo animano.



La festa si è tenuta per sette edizioni nell’isola di Ventotene, uno dei luoghi simbolo dell’Europa, e quest’anno verrà organizzata a Torre di Palme.

«Tre giorni di incontri e spettacoli – spiegano gli organizzatori – con la presenza di operatori del settore e di molte compagnie italiane di teatro per ragazzi, un’occasione di riflessione e di confronto nazionale sul teatro rivolto alle giovani generazioni.

Sarà possibile visitare la mostra “Teatri Senza Frontiere”, allestimento con fotografie dell’omonimo e rilevante progetto sociale di teatro e solidarietà che l’associazione Utopia cura ogni anno in contesti particolarmente difficili e significativi del mondo, con un gruppo di professionisti volontari del teatro ragazzi italiano che conducono laboratori e presentano spettacoli». Nel corso degli anni il progetto Teatro Senza Frontiere di è svolto in Etiopia, Kenya, Ghana, Brasile, Albania, Kosovo e Bosnia Erzegovina.

Info www.hounidea.com, www.utopiateatroragazzi.it Info line: 389.2031356.