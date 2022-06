Ciclabile, ultimi giorni di colorazione poi l’installazione di 19 rastrelliere

9 Giugno 2022 - Ore 13:37 ...

I lavori lungo la pista ciclabile sul lungomare Gramsci di Porto San Giorgio sono alle battute finali. L’Assessorato comunale ai Lavori pubblici ha comunicato che per l’ultimazione «mancano circa 200 metri di colorazione dei complessivi 3,2 chilometri. Il maltempo ha condizionato la giornata odierna: meteo permettendo il congiungimento con il tratto a sud di circa 800 metri legato al ponte sull’Ete è previsto per questo fine settimana. Successivamente si procederà al montaggio di 19 rastrelliere lungo tutto il lungomare per lo stallo di circa 100 bici».

Solo al termine dei lavori sarà effettuata l’inversione del senso unico di marcia: passerà da nord a sud. L’inversione riguarderà anche viale della Vittoria (tra le vie Veneto e Castelfidardo): sarà da sud a nord.

Il Comune rende inoltre noto che «in collaborazione con il Marina di Porto San Giorgio, sabato sarà aperta un’area per la sosta gratuita di oltre 250 auto nei pressi di piazza Napoli. Nell’ottica della mobilità dolce e della pedonalità, nei mesi di luglio ed agosto, in accordo con la Steat, saranno previste corse di collegamento bus-navetta con le aree sosta a sud (zona portuale), nord (zona grattacielo) e ad ovest (ex ospedale)».