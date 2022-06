Servizio civile Unpli, alla Sala Imperatori l’ultimo incontro formativo tra tradizione ed enogastronomia marchigiana

PORTO SAN GIORGIO - I ragazzi si sono confrontati sulla loro esperienza nel corso dell’anno, sui possibili miglioramenti da apportare all’iniziativa e sui valori e le competenze acquisite. La Responsabile Loredana Caverni ha sottolineato: «il Servizio Civile Universale è un’esperienza che arricchisce le Pro loco che spesso vedono entrare a far parte dei propri Consigli direttivi gli stessi ragazzi che per un anno hanno prestato il loro operato presso la sedi»

12 Giugno 2022 - Ore 13:06

di Francesco Silla

Sabato 11 giugno si è svolto l’ultimo incontro della formazione generale per il servizio civile Unpli. Presenti alla Sala Imperatori di Porto San Giorgio i 26 ragazzi che hanno aderito al progetto “Gli antichi sapori della tradizione: un viaggio nell’enogastronomia marchigiana”. Sono 26 i ragazzi che ormai un anno fa hanno aderito al progetto. Hanno preso servizio lo scorso luglio. I ragazzi sono stati distribuiti su tredici Pro loco (Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Loreto, Ostra, Santa Maria Nuova, Colli del Tronto, Morrovalle, Treia, Cartoceto, Mombaroccio, Mondavio, Fano, Fermignano), sul Comitato Regionale Unpli Marche e sul Comitato Provinciale Pesaro-Urbino.

È stato un periodo particolare in quanto, a causa dell’emergenza sanitaria, la formazione prevista, che si andava ad affiancare al lavoro svolto dai ragazzi nelle sedi delle Pro Loco, è stata somministrata solo in modalità telematica e non si sono potute svolgere le tante attività previste (incontri formativi, laboratori, incontri con le scuole, ecc.). Si è concordato comunque di fare gli ultimi due incontri in presenza: 11 giugno a Porto San Giorgio presso la sede dell’Unpli Marche e il 30 giugno presso la Pro loco di Treia.

In questo primo incontro, i ragazzi si sono confrontati sulla loro esperienza nel corso dell’anno, sui possibili miglioramenti da apportare all’iniziativa e sui valori e le competenze acquisite. La Responsabile del Servizio Civile del Comitato Unpli Marche Loredana Caverni sottolinea come «il Servizio Civile Universale è un’esperienza che arricchisce le Pro loco che spesso vedono entrare a far parte dei propri Consigli direttivi gli stessi ragazzi che per un anno hanno prestato il loro operato presso la sedi. Sono giovani che una volta formati si fanno promotori della salvaguardia e della promozione del territorio oggetto di studio». E insieme al presidente Regionale Marco Silla, entrambi affermano «L’impegno e l’entusiasmo non devono mancare ma l’esperienza è certamente gratificante».

Sono già stati selezionati i nuovi Volontari che andranno a prendere il posto dei colleghi, verso la fine del mese di luglio. Le sedi coinvolte sono diciassette, per un totale di quaranta Volontari richiesti. Lo scorso anno il risultato delle ricerche svolte dai ragazzi in servizio nel 2018-2019 è stato pubblicato nell’ambito dei Quaderni del Consiglio Regionale Marche. In autunno verrà organizzato un incontro per festeggiare e omaggiare i ragazzi e le Pro loco coinvolte in questo progetto che avvicina i giovani al territorio, alla riscoperta dell’enogastronomia della regione.