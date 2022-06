Metrotranvia Mare-Monti, il comitato promotore: «La Provincia dia l’ok a fondi per il progetto di prefattibilità»

15 Giugno 2022 - Ore 12:15 ...

«Prosegue senza sosta il meticoloso lavoro del Comitato promotore della Metrotranvia Mare-Monti, il cui scopo è promuovere il recupero dell’antico tracciato della Ferrovia Adriatico-Appennino (1908-1956) attraverso un collegamento sostenibile e ad alta tecnologia». Inizia con queste parole l’intervento del presidente del comitato, Elvezio Serena, che vuole essere «un forte appello alla Provincia, che giovedì 16 luglio approverà il Bilancio consuntivo 2021, affinché, senza più ritardi, dia il via allo studio di pre-fattibilità dell’opera e coinvolga tutti i soggetti istituzionali interessati».

Dopo la presentazione ufficiale del febbraio scorso, presenti il presidente della Provincia di Fermo, Michele Ortenzi e alcuni sindaci e amministratori del territorio, è seguito a marzo il Convegno con l’ingegner Giorgio Spadi, presidente C.I.F.I. Lombardia, Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (presenti i sindaci di Fermo e Porto San Giorgio), che ha presentato le possibili caratteristiche tecniche dell’infrastruttura e la strategia da seguire per arrivare ad un progetto preliminare dell’opera.

Il Comitato, nella consapevolezza della necessità di accelerare l’iter per uno Studio di pre-fattibilità, indispensabile per accedere ai fondi Pnrr e altri, ha quindi contattato tre studi professionali specializzati nel settore «disponibili a svolgere il lavoro in alcuni mesi, a costi alquanto contenuti. I preventivi, con un apposito incontro al comune di Fermo – spiega Serena – sono stati presentati e illustrati al presidente e vicepresidente della Provincia Ortenzi e Calcinaro, che hanno apprezzato il lavoro svolto. Quasi tutti i Comuni del Fermano interessati dal percorso della Metrotranvia, compresi Monte San Martino, Penna San Giovanni, e recentemente Sarnano, della provincia di Macerata, hanno deliberato un atto di indirizzo.

La Metro-tranvia è prevista all’interno del tavolo provinciale per la Competitività e lo Sviluppo della Provincia di Fermo, ed è ritenuta opera strategica insieme al miglioramento della mobilità stradale. Sollecitiamo quindi la Provincia di Fermo, visti anche gli impegni presi dal Presidente e dal vicepresidente in fase di presentazione dell’iniziativa, a dare seguito alla proposta del Comitato impegnando le necessarie risorse economiche in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo di giovedì 16 luglio, sul cui avanzo di gestione confidiamo dovrebbe essere aperto un apposito capitolo di spesa».

Ma non solo. «Sollecitiamo presidente e vicepresidente della Provincia – aggiunge Serena – ad avviare immediatamente contatti istituzionali con la Regione, la Camera di Commercio delle Marche, la Steat e la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, il cui presidente Giorgio Girotti Pucci ha mostrato notevole sensibilità e disponibilità a sostenere il progetto. Il Comitato, fondato da Cna, Italia Nostra, Centro Studi Carducci e Legambiente fermani, si aspetta ora concretezza e chiede che, senza più rinvii, venga al più presto assegnato l’incarico ad una delle aziende segnalate, disponibili a svolgere con professionalità uno studio preliminare per la realizzazione della Metrotranvia Mare-Monti».