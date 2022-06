Con il ricordo del Capitano Mori prosegue la stagione estiva all’ippodromo San Paolo

IPPICA - Alla prestigiosa struttura sportiva domani, domenica 19 giugno, dalle 19.00 al via sette corse al trotto quale programma del terzo appuntamento relativo all'estate2022

MONTEGIORGIO – Domenica 19 giugno, dalle ore 19:00, terzo appuntamento targato 2022 con le corse al trotto dell’ippodromo San Paolo.

Il primo appuntamento domenicale è dedicato all’allevamento San Marone (Civitanova Marche) del Capitano Ermanno Mori, “Il capitano” perché in gioventù era stato ufficiale della Guardia di Finanza. Un vulcano di idee. A Milano aveva avuto una stimata galleria d’arte ma poi si era dedicato completamente al trotto nella “sua” Civitanova. Partendo da zero, aveva impiantato l’allevamento San Marone ed era arrivato ad avere persino 300 cavalli. Come proprietario la gioia più grande la ebbe da Ebsero Mo, che in Germania vinse, sorprendendo tutti, uno dei Campionati Europei dell’Uet. Come allevatore i suoi gioielli furono Atod Mo, Sec Mo e Tinak Mo, gli ultimi due vincitori del Derby in anni consecutivi. Amava sul serio i e non a caso aveva riportato Sec Mo nel suo allevamento per assicurargli una vecchiaia serena.

Era celebre per le sue invettive, nelle riunioni ufficiali, a difesa del settore ed è davvero triste pensare che Mori ci abbia lasciati proprio nel periodo in cui l’ippica stenta a sopravvivere. A Civitanova Marche ha creato il Museo del Trotto. Cimeli, opere d’arte, libri di galoppo e di trotto di ogni epoca, manifesti, fotografie, giubbe di scuderia, finimenti, giocattoli, stampe, scritti originali di giornalisti famosi. Materiale raccolto in tutta Italia, curiosando nelle fiere e negli archivi. Un patrimonio inestimabile che l’Italia ippica deve a tutti i costi conservare. Un’inesauribile fonte di iniziative. “Il capitano” e Patrizia Carrano hanno scritto libri di alto livello culturale. In occasione di un Derby del trotto pubblicò un album di foto-cartoline con i vincitori del passato, anch’esse trovate con certosina tenacia. Nel 2008 “inventò” il calendario Donne e Cavalli, un capolavoro di eleganza e di stile. Non mancava mai alla FieraCavalli di Verona e ogni anno affascinava i visitatori con qualche novità.

I pronostici del giornalista ippico Matteo Muccichini

La prima corsa è il Premio Allevamento San Marone. Una condizionata sul doppio chilometro con i gentleman driver in sulky e pista tradizionale. Difficile trovare il punto fermo, anche se Viller potrebbe agire nell’amato schema di spunto per far valere la qualità. Very Roc ha corso anche venerdì sera e va valutato al momento. Ziameme Cla non è brillante ma ha pur sempre il numero allo steccato, la guida e anche la categoria. Zarzamora ha vinto bene in testa a Civitanova Marche a garanzia di forma, anche se qui cambia lo schema. Black Beauty Key e Vandalo D’Esi sono in mani buone con numeri invitanti. 9 Viller 5 Very Roc 1 Ziameme Cla 10 Zarzamora 2 Black Beauty Key 3 Vandalo D’Esi

Con la seconda corsa Premio Ebsero Mo, altro doppio chilometro in pista da ottocento metri ma stavolta ci sono i professionisti in sulky. Caty Ama se fa il percorso pare superiore ed in grado di agire anche all’esterno con disinvoltura. Cleopatra Mark ha vinto e convinto a Civitanova Marche e se dovesse fare ancora la seria potrebbe bissare. Carlitos Francis ha buona prestazione recente e da appostato potrebbe piazzarsi. Charlotte D’Alvio in posizione ideale, Camille con un po’ di qualità. 6 Caty Ama 3 Cleopatra Mark 4 Carlitos Francis 8 Camille 1 Charlotte D’Alvio

La terza corsa è il Premio Museo del Trotto. Altra prova bella ed incerta. Il numero potrebbe essere la chiave per favorire il gagliardo Amateur che sul miglio ha già fatto vittime eccellenti. Attenzione a Bungallo Wise L che ha la categoria dalla sua anche se numero scomodo. Billy Pan ha vinto e convinto al rientro torinese ma qui sale molto categoria nonostante il numero. Back On Top di rimessa potrebbe fare meglio, Belene Cis alza il tiro ma senza l’errore va forte. 2 Amateur 1 Billy Pan 6 Buongallo Wise L 7 Back On Top 3 Belene Cis

Con la quarta corsa il Premio Tinak Mo, i giovani aspiranti allievi saranno in sulky a questi anziani di categoria modesta. Beautè ha i mezzi per sopravanzarli tutti, con una puntata e anche se in seconda fila si fa preferire a Baltimora Best che si avvierà da un comodo numero allo steccato. Non sarebbe male lo score di Ares Ek anche se non è un cavallo dall’impiego facile per mani inesperte. Body Gard Oro ha trottato più volte da 1.14 a Roma ed ha la posizione giusta in avvio. Se Ascanio fosse lui farebbe dispersione ma non va da una vita. 9 Bautè 1 Baltimora Best 3 Body Gard Oro 6 Ares Ek 2 Ascanio

Nella quinta corsa il Premio Capitano Mori, la più ricca della giornata, la fantastica Altaseta del Pino avrà un’ulteriore chance per allungare la serie di successi ottenuti in giro per l’Italia. Una Bella Gar con lo steccato e la posizione potrebbe essere una valida avversaria, anche se per forma le va preferita la solida e volante Anastasia dei Rum che si lancerà dalla seconda fila. Attenzione però anche a Valchiria Spin, che è sempre una tosta, poi Beren e Zeus Stecca per le piazze. 6 Altaseta del Pino 8 Anastasia dei Rum 1 Una Bella Gar 7 Beren 2 Zeus Stecca

La sesta corsa è il Premio Sec Mo mette in pista cavalli di tre anni con pochissimi riferimenti. Se dovesse fare il percorso Delizia di Casei potrebbe anche risultare superiore a questi ma sta sbagliando sempre. Duell Da ha debuttato vincendo e si ripresenta da imbattuto dopo più di due mesi, se dovesse fare lo stesso percorso potrebbe vincere. Drake Wf ha corso malissimo l’ultima sulla pista ma ha un po’ di parziale. Didier Cup ha invece la partenza e la posizione di avvio per approfittare. Doongan con lo steccato potrebbe difendere almeno una piazza. 3 Duell Da 9 Delizia di Casei 2 Didier Cup 1 Doongan 4 Drake Wf

Si chiude dunque con la settima corsa, il Premio Atod Mo, con una prova per 4 anni con Countach che potrebbe approfittare della posizione di avvio per fare percorso vincente. Dipende però molto dal falloso Prince Cs che se non sbaglia è soggetto molto potente. Cash degli Ulivi ha discreta gamba e si può mettere nei sistemi trio. Cook Wise As dispone di una certa qualità ma anche inesperienza. E’ regolare Cometa Com. 1 Countach 5 Prince Cs 6 Cash degli Ulivi 8 Cook Wise As 9 Cometa Com

PROGRAMMA ESTIVO

Le quattro tappe di giugno: venerdì 3, venerdì 10, domenica 19 e domenica 26. Le nove di luglio: venerdì 1, venerdì 8, domenica 10, venerdì 15, domenica 17, venerdì 22, domenica 24 e venerdì 29). Venerdì 15 luglio si svolgerà la prima eliminatoria del Campionato Italiano Guidatori Trotto, domenica 24 luglio la seconda eliminatoria.

Otto giornate ad agosto: martedì 5, domenica 7, venerdì 12, domenica 14, venerdì 19, domenica 21, venerdì 26 e domenica 28). Martedì 5 agosto semifinale del Campionato Italiano Guidatori Trotto e domenica 21 agosto è la serata della finale del Campionato Italiano Guidatori Trotto e quindi assegnazione del 42 esimo Titolo Italiano.

La stagione estiva di corse al trotto dell’ippodromo San Paolo è come sempre un evento a cui non si può mancare e un’occasione unica per godersi una serata all’aria aperta con la famiglia e gli amici, mentre in pista si potranno ammirare atleti a quattro zampe che ci emozioneranno con le loro performance e i loro record.