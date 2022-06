Boccette, Branco sempre più sugli allori: si aggiudica anche il memorial Carinelli

La bocciofila La Pineta ha organizzato nella scorsa settimana il primo memorial Mario Carinelli, gara interregionale individuale di boccette. E a spuntarla sugli avversari è stato Jari Branco, di Montegiorgio.

Al memorial hanno partecipato 80 agonisti provenienti da Marche, Umbria e Abruzzo che si sono sfidati su quattro tavoli. Nella fase eliminatoria i giocatori si sono dati battaglia negli otto gironi di qualificazione. Da lì si è passati alla fase degli scontri diretti. E alla fine, dicevamo, l’ha spuntata Jari Branco che in finale ha avuto la meglio su Gianni Marzoli, pescarese in forza a un sodalizio di Ascoli. Terzo posto per Daniele Pierangeli, alfiere della Pineta.

Il montegiorgese Branco, dunque, sempre più sugli allori. Prima del Carinelli, infatti, si è aggiudicato anche il memorial Buccolini, una gara con ben 120 iscritti. Branco gareggia nella serie A del Tiro al Volo di Civitanova. Ha disputato un campionato sempre sulla cresta dell’onda, imponendosi su quasi tutte le gare, e anche in ambito nazionale è piazzato davvero molto bene.

Cristiano Ninonà