Nuovo fine settimana di intense sfide per la Sport Atletica Fermo

ATLETICA - Spagna, Nunzi e Farina tra i migliori Allievi d’Italia, Bilardo qualificato ai Campionati Italiani. Ancora un intenso week end di impegni e soddisfazioni per lo storico sodalizio sportivo fermano, ad arricchirsi ulteriormente di soddisfazioni e medaglie

20 Giugno 2022 - Ore 11:48

FERMO – Dopo la recente soddisfazione per il terzo posto nazionale ottenuto dalla staffetta 4×100 ai Campionati Italiani Individuali categoria Promesse, altro fine settimana impegnativo per la Sport Atletica Fermo con atleti di varie categorie in gara in manifestazioni di livello regionale e nazionale.

Tre gli atleti impegnati a Milano, arena Gianni Brera, ai Campionati Italiani Individuali Allievi. Autrice di una bella gara è Matilde Spagna nel salto con l’asta, sempre in lotta con le migliori fino a scavalcare la misura di 3 metri e 45 centimetri al secondo tentativo. Per l’atleta allenata da Matteo Corrina, Giorgio Berdini e Barbara Donzelli, è una misura che le vale il quinto posto nazionale. Nella stessa specialità, ma nella gara maschile, supera i 4 metri Manuel Nunzi che entra tra i primi otto d’Italia. Buona esperienza anche per Alessio Farina, preparato dal tecnico Franco Marangoni, che nel salto triplo raggiunge i 12 metri e 91 centimetri al ventesimo posto in classifica nazionale.

Due gli atleti Saf chiamati dal comitato Fidal Marche a far parte della rappresentativa regionale categoria Cadetti, in gara al Memorial Pratizzoli a Parma. Valentino Bilardo sale in pedana deciso e concentrato e fa registrare un ottimo risultato nel salto in lungo già all’inizio della sfida. Salta 6 metri e 46 centimetri, migliorando di ben 40 centimetri il primato personale che vale la qualificazione ai Campionati Italiani individuali categoria Cadetti. Prestazione che permette all’atleta classe 2007 di salire sul secondo gradino del podio con la medaglia d’argento. Bene anche Sofia Cardinali che scavalca quota 2 metri e 90 centimetri nel salto con l’asta, tentando poi di eguagliare il proprio primato personale a 3 metri.

Velocisti fermani impegnati, sempre nel fine settimana, anche al Trofeo Città di Sant’Elpidio a Mare: sono Fabio Yebarth e Matteo Angeloni i migliori nei 100 metri, rispettivamente con i tempi di 10”70 e 11”14, mentre Klaudia Brillarelli è la migliore tra le atlete marchigiane in gara. Tutti preparati dal tecnico Alberto Andruszkiewicz. Tra i più giovani, della categoria Ragazzi, infine, continuano i progressi nei risultati per Cristiano Santanafessa. Il classe 2009, allenato da Alceste Nepi e Beatrice Tassotti, si migliora sia nel lancio del vortex, superando la soglia dei 51 metri, sia nel salto in lungo atterrando a 4 metri e 53 centimetri.

