Arriva il triplete del Black Rose nel calcio a 5 del Centro Sportivo Italiano

FUTSAL CSI – La squadra veregrense, del presidente Stefano Magrini, dopo essersi aggiudicata il titolo provinciale fermano ed aver conquistato lo scudetto regionale marchigiano si prende anche anche la Coppa Fermo. Compagine calzaturiera che ora si misurerà con le formazioni campioni delle altre regioni per cercare di conquistare un super fantastico scudetto tricolore

24 Giugno 2022 - Ore 20:23 ...

di Tiziano Vesprini

FERMO – La squadra veregrense del Black Rose, del presidente Stefano Magrini, dopo essersi aggiudicata il titolo provinciale Csi del Fermano ed aver conquistato lo scudetto regionale Csi marchigiano, si prende anche la Coppa Fermo – Memorial Adelelmo Zappelli, per un bel triplete regionale.

Team di Montegranaro che ora si misurerà con le formazioni delle altre regioni per la conquista di un super fantastico scudetto tricolore. Black Rose Montegranaro, guidata dal tecnico Massimo Magrini, che ha conquistato il titolo provinciale Csi di calcio a 5 vincendo, con ampio margine sulle avversarie, la fase territoriale del Campionato nazionale Csi.

Nella successiva fase regionale ha superato agevolmente prima, ai quarti di finale, La Fenice Fano (PU) per quattro a uno, poi in una semifinale equilibratissima ed incertissima lo Sporting Grottammare (AP) vincendo per tre a due con rete decisiva in “zona Cesarini” di Riccando Ramundo. L’incontro di finale per la conquista del titolo regionale Csi e l’accesso alla fase interregionale per accedere alle fasi nazionali, ha visto di fronte la squadra veregrense ed il World Fire di Ancona, disputatasi presso la struttura sportiva della frazione Santa Maria Apparente di Civitanova Marche, agli ordini degli arbitri Lorenzo Cerolini e Fabrizio Ramadori del Comitato Csi di Macerata.

Match molto equilibrato nel primo tempo, con i dorici a passare in vantaggio per primi ed i veregrensi a pareggiare subito dopo con Mattia Ciccioli, con la prima frazione che si chiude in parità sull’uno a uno. Tutt’altra storia il secondo tempo con il Black Rose a prendere in mano le redini del gioco e dilagare nel risultato con le reti messe a segno da Pavoni, Romitelli e Mannocchi di tacco, con l’incontro che si chiude sul quattro ad uno. Ora, da sabato 25 giugno, la fase interregionale ad eliminazione diretta a precedere la fase nazionale, con la squadra di Montegranaro subito impegnata con il Bruscoli Futsal Firenze sul neutro di Tolentino, penultimo passo prima di accedere alla fase nazionale del 13 e 14 luglio a Cesenatico.

La finale ha visto scendere in campo, nel quintetto iniziale, Francesco Magrini in porta, centrale Matteo Luciani, laterale destro Stefano Mannocchi, laterale sinistro Luca Romitelli, pivot Riccardo Ramundo. Panchina di qualità e decisiva per le sorti dell’incontro composta da: Ciccioli, Girotti, Pavoni, Sourair, Manzetti, Magrini Riccardo, Marilungo, Manzetti. Staff, allenatore Massimo Magrini, vicepresidente Gandolfo Domina. Il triplete di vittorie è poi arrivato, proprio poche ore fa, nella struttura sportiva di Campiglione di Fermo, nella finale della Coppa Fermo – Memorial Adelelmo Zappelli, con i veregrensi del Black Rose a portare a casa il terzo titolo stagionale, sconfiggendo, con un palpitante sei a cinque, lo Smemo United di Smerillo.

Cronaca dell’incontro con la squadra veregrense che, forse a causa dei frequenti ultimi impegni sportivi e con alcune pedine di valore precauzionalmente in panca, nei primi due terzi di gara non è apparsa all’altezza della situazione visto lo zero – due alla fine del primo tempo. Trend che non cambia nella prima parte del secondo parziale, con i veregrensi a subire ulteriori due reti, accorciando poi sull’uno – quattro, per poi tornare sotto di quattro reti sull’uno – cinque a 9 minuti dal termine. A questo punto torna a vedersi la vera Black Rose, grazie anche ad un calo fisico del avversari, causato anche da una panchina più corta, così che in pochi minuti i veregrensi tornano a volare, acciuffando il pari al termine dei tempi regolamentari ed effettuando il definitivo sorpasso nei minuti di recupero.

L’incontro è stato ottimamente diretto dal giovane arbitro Michele Catinari. Per il Black Rose a segno due volte Luca Romitelli, oltre a Riccardo Ramundo, Moussa Sourair e Mattia Ciccioli; per la Smemo United tripletta di Marco Santarelli ed una rete ciascuno per Simone Roberti e Francesco Leti. Al termine dell’incontro le premiazioni dei giocatori delle due squadre finaliste con le medaglie d’oro e d’argento consegnate da Alessandro Pirro e Giovanni Zappelli, rispettivamente vicepresidente e segretario del Comitato Provinciale Csi di Fermo. Con la Coppa Fermo si chiude l’attività sportiva al chiuso del Csi Fermo, presieduto da Gaetano Sirocchi, che la vedrà impegnata nei prossimi mesi estivi con iniziative sportivo-promozionali all’aperto sia nei litorali marini che nei parchi collinari del Fermano, mentre entro le prossime due settimane è in fase di organizzazione la festa di fine stagione indoor dove verranno consegnati importanti riconoscimenti alle società ed ai dirigenti più meritevoli del Csi Fermo nei vari campionati di calcio a 5, basket e volley.

