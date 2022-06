“Verso un solido futuro”: al Fermo Forum osservatorio per capire il domani

EVENTO - Martedì prossimo il Grand Tour delle Marche, con Banca Mediolanum e Best Value, esplora le nuove dinamiche tra locale e globale

«Dalle Marche al mondo. In questo inizio d’estate 2022 è sempre più complicato interpretare fatti e dinamiche, magari lontani dalla nostra vita quotidiana, ma che in realtà impattano su abitudini e stili di consumo individuali più di quanto superficialmente si possa pensare». Con queste parole il Grand Tour delle Marche presenta l’evento in programma per martedì prossimo, a partire dalle 18,30 al Fermo Forum: «Verso un solido futuro è il titolo dell’incontro che vedrà protagonista Giovanni Pirovano, presidente di Banca Mediolanum, tra le cui deleghe figura anche quella di Consigliere e membro del Comitato Esecutivo e del Comitato di Presidenza dell’Abi (Associazione Bancaria Italiana) con delega all’Innovazione e Sostenibilità. A dialogare con Pirovano ci sarà il professor Vittorio Emanuele Parsi, politologo, accademico ed editorialista, protagonista come qualificato opinionista nei palinsesti televisivi nazionali.

Al Fermo Forum si parlerà di come affrontare le nuove sfide facendo tesoro delle lezioni che la storia ci ha consegnato ed osservando il presente con la consapevolezza lucida di personaggi che, nei rispettivi ruoli, sono al centro della scena e vivono da protagonisti gli epocali e repentini cambiamenti di contesto ai quali stiamo assistendo e che, inevitabilmente, impattano in modo sempre più rilevante sulle nostre vicende e prospettive, anche personali.

«L’evento – aggiungono dal Grand Tour delle Marche – sarà anche l’occasione per lanciare, proprio in prospettiva futura, la nuova sfida al cambiamento climatico che vede alleate Banca Mediolanum e Grand Tour delle Marche di Tipicità attraverso la app AWorld, riconosciuta dalle Nazioni Unite per la lotta al climate changing. Da Fermo parte, infatti, il nuovo impegno del Grand Tour per stimolare comportamenti individuali virtuosi nel risparmio di CO2, dopo l’enorme coinvolgimento che lo scorso anno ha condotto la community di Tipicità e del Grand Tour a realizzare oltre 60.000 azioni virtuose ed al rilascio di un milione di api nell’Appennino marchigiano». All’evento si accede esclusivamente su invito o prenotazione al numero 333.4167529. L’Accademia di Tipicità concluderà la serata con una degustazione che, in linea con gli obiettivi dell’iniziativa, proietta i sapori tradizionali in idee e dimensioni innovative.