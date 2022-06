Il senatore Battistoni (Forza Italia): «Forza Italia esempio di buon governo nelle Marche»

IL SOTTOSEGRETARIO al Mipaaf e commissario di Forza Italia nelle Marche dopo la riconferma di Ciarapica (Civitanova) e la conquista di Sant'Elpidio a Mare e Corridonia: «Avanti con radicamento sui territori»

27 Giugno 2022 - Ore 17:59 ...

«Forza Italia si dimostra, ancora una volta, determinante per l’ottimo risultato ottenuto al secondo turno di ballottaggio per le elezioni amministrative nelle Marche».

Lo dice il senatore Francesco Battistoni, sottosegretario al Mipaaf e commissario di Forza Italia nelle Marche, che aggiunge: «La riconferma del sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica, di Forza Italia, e la conquista di città importanti come Corridonia e Sant’Elpidio a Mare, dove il nostro movimento politico ha sostenuto civici di area, sono da annoverare come obiettivi raggiunti per l’intero centrodestra.

Considerando la vittoria al primo turno a Porto San Giorgio – continua – questa tornata elettorale si conferma estremamente positiva. È su questa strada che continueremo a lavorare, cercando di radicare sempre di più la nostra classe dirigente, e portando esempi di buongoverno, come quello di Civitanova Marche, sui territori delle Marche».