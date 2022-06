Pnrr, Verducci (Pd): «8,5 milioni per le scuole delle Marche»

SCUOLA - Il senatore dem: «L'obiettivo dell'intervento è rafforzare l’autonomia scolastica in materia di prevenzione della dispersione, migliorare l’organizzazione interna in chiave inclusiva e gestire le relazioni con i soggetti coinvolti»

28 Giugno 2022 - Ore 18:38 ...

«Il ministero dell’istruzione ha adottato il decreto 170 del 24 giugno 2022 con il quale vengono definiti i criteri di riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione degli interventi contro dispersione scolastica e divari territoriali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alle Marche sono stati assegnati circa 8,5 milioni di euro». Così il senatore Francesco Verducci, vicepresidente della Commissione beni culturali e istruzione del Senato della Repubblica.

«È un intervento molto importante. Le istituzioni scolastiche beneficiarie potranno costituire reti di scuole per affrontare le questioni territoriali più complesse e promuovere attività di co-progettazione e cooperazione tra scuola e comunità locale, valorizzando la sinergia con i servizi sociali e sanitari, con il mondo del lavoro, con il volontariato e il terzo settore. L’obiettivo dell’intervento è rafforzare l’autonomia scolastica in materia di prevenzione della dispersione, migliorare l’organizzazione interna in chiave inclusiva e gestire le relazioni con i soggetti coinvolti. Si tratta di un intervento strategico e di grande importanza: l’abbandono del percorso scolastico toglie opportunità alle fasce sociali svantaggiate. A questa iniziativa fondamentale seguirà, entro la fine dell’anno, l’impegno assunto dall’Italia nel Pnrr di revisione delle norme sul dimensionamento scolastico. Su questo, continueremo il lavoro contenuto nel disegno di legge che ho presentato che vuole ridurre il numero degli alunni per classe, con l’obiettivo di salvaguardare gli istituti dell’entroterra, ripensando e rafforzando la scuola laddove rischia di scomparire, sostenendo in particolare le scuole dei comuni delle aree montane e interne, dei piccoli paesi. Questa è una sfida decisiva per le Marche e per l’Italia intera».