Dieci anni di dance anni ’80 in chiave rock: «Tappa di passaggio, di certo non di arrivo»

MONTEGRANARO - Era il 30 giugno 2012 quando gli '80 Voglia Disco Party si esibirono per la prima volta live. Da quel momento sempre mantenuta sul palco medesima energia e volontà di divertirsi, insieme al pubblico, al ritmo dei pilastri internazionali del genere, senza dimenticare la riproposizione delle migliori hits italiane riconducibili agli anni del boom televisivo

30 Giugno 2022 - Ore 19:46 ...

di Redazione

Periodo di fondazione fine agosto 2011, primo live datato 30 giugno 2012.

Ricorrono proprio oggi, dunque, i primi 10 anni di attività degli ’80 Voglia Disco Party, tributo alla dance anni ’80 in chiave rock. Tutto è nato da un’idea di Paolo Gaudenzi (chitarra e cori), prontamente ben accolta da Andrea Strappa (batteria), elementi di partenza a cui si sono aggiunti, cammin facendo, gli ulteriori primi componenti della band che, a cavallo dei due anni solari della genesi, hanno allestito a poco a poco l’intero repertorio.

Scaletta continuamente a variare, per uno spettacolo oggi articolato su oltre due ore di musica rigorosamente dal vivo, a richiamare i pilastri della dance dell’epoca. I nomi forti degli artisti evergreen del genere, e le colonne sonore dei film di quei momenti, rappresentano la base su cui poggiano i principali successi internazionali consegnati alla storia, con ampio spazio dedicato inoltre a numerose hits italiane, all’ascolto a richiamare gli anni del boom televisivo. ‘80 Voglia Disco Party, nome ispirato da una compilation dell’epoca basato su un malizioso ma simpatico gioco di parole, per brani riproposti con un sound coinvolgente, caratterizzato da melodiche con timbri a spaziare ed una ritmica incalzante.

«Da allora ad oggi con me ed Andrea si sono avvicendati tanti musicisti e fonici, fino alla formazione attuale che vede Chiara Topparelli alla voce, Massimiliano Polenta al basso ed Enrico Diomedi al synth, mentre al mixer si scambiano i fonici Miky Corsetti e Serafino Catini. Comuni, Pro Loco, comitati festeggiamenti generici, feste della birra, pub, ristoranti, chalet litoranei e feste private come lauree, compleanni, ricorrenze aziendali o matrimoni sono i nostri principali ambiti d’azione – l’illustrazione di Gaudenzi -. Abbiamo vissuto anni carichi di emozioni condivise con il pubblico, sensazioni iniziate esattamente dieci anni fa con la nostra cosiddetta data zero, vale a dire il matrimonio di Roberto e Valentina. Da li in poi un susseguirsi di eventi in ogni dove. Dieci anni di attività live: per noi è di certo una tappa che non rappresenta un punto di arrivo, ma un naturale passaggio verso rinnovate avventure musicali».

«Abbiamo cambiato diverse formazioni nel corso del tempo perché, tra scelte individuali altrui e motivi di lavoro, diversi musicisti hanno lasciato la band in passato, ma ogni volta abbiamo compensato con puntualità le assenze che si palesavano salvaguardando gli arrangiamenti da noi ricercati e voluti – il commento di Strappa -. Dopo il biennio acuto della pandemia oggi abbiamo finalmente davanti a noi un’estate con diversi appuntamenti da onorare, ed altri già vissuti, sparsi su più fronti. I territori base, per così dire, sono quelli del Fermano e del Maceratese, ma non sono mancate sortite artistiche nel Piceno e nell’Anconetano, con uscite effettuate poi tra Abruzzo, Umbria, Lazio e Toscana. Ci auguriamo che entro i prossimi dieci anni la nostra musica, perché no, possa arrivare ancora più lontano».

Fotogallery