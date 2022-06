Torna ‘Parchi da Favola 2022’, si inizia con Scatolabaret de ‘La Scatola Rossa’

MONTEGIORGIO - Appuntamento il prossimo 5 luglio, alle 21,30 al parco in via Archimede. Novità di questa edizione è l'aprirsi della rassegna anche al circo contemporaneo, pertanto, ci saranno due spettacoli di teatro per bambini e ragazzi e due di teatro circo

30 Giugno 2022 - Ore 10:13 ...

Il prossimo 5 luglio, a Montegiorgio, località Piane di Montegiorgio, nel parco in via Archimede, avrà inizio ‘Parchi da Favola 2022’, la tradizionale stagione estiva di spettacoli per ragazzi e famiglie promossa dal Comune di Montegiorgio. Saranno complessivamente quattro gli appuntamenti che si spalmeranno lungo i martedì del mese di luglio, tutti ad ingresso libero. Il progetto è parte del festival interregionale Marameo, un circuito che nel 2022 vede insieme cinque regioni (Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche e Puglia) e ben 40 Comuni, «la più grande festa del teatro per l’infanzia e la gioventù oggi in Italia» rimarcano gli organizzatori.

«Il Comune di Montegiorgio già da cinque anni aderisce con un suo specifico ed originale percorso che vede animarsi tre parchi della città, quello in località Piane di Montegiorgio, quello del Castagneto e, da quest’anno, anche il Parco “Mario Cifola” di Monteverde, una formula che ha ottenuto in passato un fortissimo gradimento da parte del pubblico, con numeri davvero straordinari di presenze a tutti gli appuntamenti. In occasione della conferenza stampa di presentazione del Marameo Marche, tenutasi nella sede della provincia di Fermo, grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Montegiorgio, che è anche presidente della Provincia di Fermo, Michele Ortenzi, al quale ha fatto seguito l’assessore alla Cultura, Michela Vita, che ha voluto estendere l’offerta 2022 allargandola anche alla frazione di Monteverde. Altra novità di questa edizione è l’aprirsi della rassegna anche al circo contemporaneo, pertanto, avremo due spettacoli di teatro per bambini e ragazzi e due di teatro circo».

Si comincia dunque a Piane di Montegiorgio, parco in via Archimede, campo di calcetto, martedì 5 luglio, alle ore 21,30, con un primo incontro con quel genere di spettacolo che tanta fortuna e sviluppo ha avuto in questi ultimi decenni, il Circo Teatro. In scena la compagnia ‘La Scatola Rossa’ di Cuneo, con ‘Scatolabaret’, uno spettacolo godibile da ogni genere di pubblico, grandi e piccoli, molto spettacolare, con l’utilizzo della giocoleria, della corda su cui cammina l’acrobata e della danza area con tessuti. L’ingresso è libero, si accede senza prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per ogni informazione 335 5268147.