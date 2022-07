Pro Loco in Festa 2022, si parte: con il taglio del nastro via alla tre giorni di enogastronomia e tradizioni ( Video e Foto )

PORTO SAN GIORGIO - Si apre questa sera la 20esima edizione di una delle più importanti kermesse enogastronomiche delle Marche e non solo. Dopo l'intervista a La Spina, Silla e Sagripanti, ai microfoni di Radio FM1, questo pomeriggio taglio del nastro sul lungomare Gramsci per mano del sindaco Valerio Vesprini

1 Luglio 2022 - Ore 20:13 ... Ai microfoni di Radio FM1 Marco Silla Quinto Sagripanti e Antonino La Spina

di Serena Murri e Francesco Silla (foto e video Simone Corazza)

Tre…due…uno…e Pro Loco in Festa sia! Oggi pomeriggio, sul lungomare Gramsci centro, in piazzetta Silenzi per la precisione, con il taglio del nastro di rito, si è aperta la 20esima edizione di una delle manifestazioni più importanti del Fermano. E sicuramente da anni e anni un evento di punta dell’estate sangiorgese. Un grande evento che caratterizzerà il lungomare sangiorgese da oggi a domenica, fatto di enogastronomia ma anche di tradizioni, di cultura, di approfondimenti. Insomma un focus a 360 gradi su alimentazione, tradizioni, sostenibilità e ambiente presentato questa mattina a Radio FM1 dal presidente nazionale Unpli, Antonino La Spina, da quello regionale, Marco Silla, e da quello provinciale Ap-Fm, Quinto Sagripanti.

Al taglio del nastro numerose autorità del territorio, con in testa ovviamente il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, gli stessi La Spina, Silla e Sagripanti, insieme al presidente della Pro loco sangiorgese Massimo Agostini. Con loro l’onorevole Mauro Lucentini, il consigliere regionale Marco Marinangeli, il presidente della Provincia Michele Ortenzi e la giunta sangiorgese al gran completo per la sua prima uscita pubblica ufficiale. Capatina in versione ‘ciclista’, per il sindaco Paolo Calcinaro.

La giornata di ‘presentazione dell’evento’, si diceva, si è aperta questa mattina a Radio FM1 con, intervistati da Alessandro Luzi, i vertici Unpli.

«Il fatto di poter contare su una manifestazione come questa, che rappresenta la passione delle diverse Pro Loco per il territorio, è fondamentale. Abbiamo voluto inserire “Pro Loco in Festa” nel cartellone nazionale, per sottolineare la voglia di ripartenza che i comitati marchigiani avevano e per i risultati che prima della pandemia questa festa aveva raccolto. Parliamo di promozione, animazione territoriale, sostenibilità e importanza dei prodotti del territorio. Tutto questo rappresenta un momento di coesione sociale. In Italia sono più di 600.000 i volontari che ogni giorno si occupano del territorio. Questo è un grande volano per ogni situazione, storia e territorio regionale. “Pro Loco in festa” cresce, con l’obiettivo di rappresentare nelle prossime edizioni tutte le regioni italiane».

«Questo è il fiore all’occhiello delle Marche – rimarca il presidente regionale Unpli Marco Silla – quest’anno tramite accordi con l’Unpli Marche, l’Unpli Ascoli-Fermo e Comune di Porto San Giorgio, siamo riusciti a coinvolgere anche l’Unpli nazionale. Sono vent’anni che riusciamo a fare questa manifestazione e abbiamo avuto numeri alti di Pro Loco. Questo è un anno di ripartenza, anche se il numero è minore delle scorse edizioni (sono 26), siamo felici che questa manifestazione sia tornata. È un nuovo inizio per il futuro e una scossa per il turismo estivo. È un appuntamento di importanza nazionale e un esempio di buona organizzazione, con entusiasmo e passione per il territorio. “Pro Loco in Festa” è legata alle iniziative che da sempre organizziamo in giro per l’Italia, un viatico per far conoscere sempre più la nostra regione».

«Siamo veramente impazienti di partire, sia noi come comitato organizzatore – dice il presidente provinciale Quinto Sagripanti – ovviamente insieme alla Pro Loco di Porto San Giorgio, sono impazienti le stesse Pro loco e le persone che non vedono l’ora di partecipare. Dopo due anni in cui siamo stati fermi, c’è voglia di ripartire e di rimettersi in gioco. La ripartenza porta sempre difficoltà ma siamo fiduciosi. La difficoltà più grande è stata il poco tempo che abbiamo avuto per organizzare un evento così grande. Abbiamo aspettato la conferma delle normative che ci avrebbero permesso di organizzarlo come negli anni precedenti, senza restrizioni. È una festa che richiede diversi mesi di organizzazione, ma siamo partiti a maggio cercando di portare a termine tutto nel minor tempo possibile. È una festa che va oltre i confini del territorio provinciale, ma è soprattutto una vetrina per i paesi per il territorio, che apre l’estate». Sagripanti poi passa al programma della festa: «Partiamo con un convegno con molte personalità di spicco. Il tema centrare saranno le Pro Loco e il rapporto con il territorio e le sfide per il futuro. Da qui l’inaugurazione con la sfilata dei gruppi folcloristici, sindaci e Pro Loco. Per tre giorni le Pro Loco cucineranno le loro specialità fino alla mezzanotte di domenica, con lo spettacolo pirotecnico che concluderà questa splendida manifestazione». Saranno ventisei, si diceva, le Pro Loco che cucineranno i loro prodotti tipici, la maggior parte delle province di Fermo e Ascoli, ma ci saranno anche Pro Loco fuori provincia e fuori Regione con una Pro Loco anche dall’Ungheria. Interventi che rispecchiano l’importanza di questa manifestazione, rappresentativa del territorio fermano e piceno, con un occhio alla regione e al territorio nazionale.

(notizia in aggiornamento)