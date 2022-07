Erap e Comuni sempre più vicini: nuovi alloggi e interventi, la scheda per il Fermano

«Fondi Pnrr sempre più vicini»: il Consiglio di Amministrazione dell’Erap Marche lo scorso 28 giugno ha ratificato il decreto con cui il presidente Saturnino Di Ruscio ha approvato lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni che intendono avvalersi dell’Erap per l’attuazione di interventi previsti e finanziati dal programma “Sicuro Verde Sociale”.

«Con la sottoscrizione delle convenzioni con i comuni di Fermo, Pesaro, Montelupone, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monterubbiano stipulate nella giornata di ieri – dichiara il presidente del Consiglio di Amministrazione, Saturnino Di Ruscio – l’Erap Marche consolida il sodalizio con i Comuni marchigiani, di cui si ringrazia per la fiducia, ponendosi sempre più come partner specializzato in questo tipo di interventi che costituiscono peraltro il suo principale fine istituzionale. Lo sviluppo di forme stabili e durature di collaborazione fra gli Enti Locali è un fenomeno che, in Erap, ha assunto caratteristiche significative: la necessità di superare la frammentazione amministrativa, facendo riferimento ad enti specializzati è un’esigenza sempre più evidente dalle municipalità di piccole e medie dimensioni, chiamate a rispondere a bisogni numerosi ed eterogenei. Erap Marche, in qualità di ente strumentale della Regione Marche appositamente dedicato alla gestione e realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, si intende porre come interlocutore privilegiato a sostegno delle realtà locali».

Ai già 184 alloggi sparsi per le province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata finanziati direttamente all’Erap Marche, si vanno pertanto ad aggiungere altri 40 alloggi circa che la prossima estate (data di inizio lavori fissata dal Ministero al 30 giugno 2023) saranno oggetto di riqualificazione funzionale, con miglioramento sismico ed efficientamento energetico:

Altro finanziamento, altri interventi che l’Erap Marche mette in cantiere: lo scorso Consiglio di Amministrazione sono stati inoltre approvati altri due lotti per interventi relativi al superbonus 110% per un totale complessivo di 24 lotti su 27 complessivi: in Ancona è la volta dei Comuni di Falconara Marittima, Montemarciano ed il capoluogo di regione, mentre nella provincia fermana sono interessati i comuni dell’entroterra Amandola, Massa Fermana, Montappone, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Montefalcone Appennino, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Petritoli, Ponzano di Fermo per un totale di 127 alloggi.

Se sul fronte dei lavori l’Ente non accenna a rallentare, si procede spediti anche sulla gestione degli alloggi che, grazie alle convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione con i Comuni di San Paolo di Jesi (5 alloggi) e Morrovalle (3 alloggi), vanno ad ampliare il numero di alloggi in gestione all’Erap per un totale di oltre 4.700 alloggi.

Con il fine di ampliare l’offerta di alloggi popolari a disposizione dei cittadini marchigiani, si segnala l’iniziativa che si svolgerà il prossimo 7 luglio ore 18 al presidio Erap di Ascoli Piceno che, con la partecipazione degli assessori regionali e su proposta del Consigliere del CdA Sergio Cinelli, si porranno le basi per un Programma straordinario di Recupero del Patrimonio di Edilizia residenziale Pubblica Inutilizzato. «L’incontro, che sarà poi ripetuto nelle altre province marchigiane, consentirà di individuare le migliori strategie atte a intervenire in tempi rapidi con il ripristino funzionale di alloggi di Erp che versano in uno stato di precarietà e di abbandono, per fronteggiare il quale si richiedono non soltanto ingenti sforzi economici e finanziari, ma spesso progetti credibili e di pubblica utilità» aggiungono dall’Erap.

Sul fronte amministrativo, il prossimo Consiglio di amministrazione, in programma per l’11 luglio 2022, vedrà la discussione ed approvazione del Piano annuale 2022 e Programmazione triennale 2022/2024 del fabbisogno del personale ed approvazione del Piao (Piano integrato di attività ed organizzazione) «con lo scopo di assicurare qualità e trasparenza dell’attività amministrativa, migliorando i servizi ai cittadini ed imprese attraverso la semplificazione e reingegnerizzazione dei processi».