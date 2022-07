Premio “Giuseppe Guzzini 2022” a Graziella Ciriaci ( Il video )

«Il premio “Giuseppe Guzzini” 2022 per l’imprenditore dell’anno, che si è distinto nelle attività aziendali, ma anche per l’impegno per il bene comune nella sua impresa e nella società civile è stato assegnato a Graziella Ciriaci del salumificio Ciriaci di Ortezzano« è quanto comunicato da Mario Natalucci, presidente dell’Ucid di Fermo (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti).

La manifestazione si è svolta nella splendida cornice degli Orti del Colle dell’Infinito a Recanati e ha visto la partecipazione dell’Ucid Regionale, delle sei Ucid diocesane/provinciali, ma anche del cardinale Menichelli, del vescovo di Macerata, monsignor Marconi, del presidente dell’Ucid nazionale, Gianluca Galletti, già ministro dell’Ambiente dei governi Renzi e Gentiloni, del presidente emerito dell’Ucid nazionale, Giancarlo Abete, già presidente della Federcalcio, di Carlo Salvatori, presidente della Lazard Italia (è stato anche presidente Unicredit), del direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, e di Roberto Petrini, giornalista di Avvenire. Questi ultimi hanno dato vita a una tavola rotonda sull’economia e la guerra.

Ecco le motivazioni per l’assegnazione del Premio “Guzzini” a Graziella Ciriaci da parte della famiglia Guzzini, nella persona dell’ingegner Alessandro, che è anche presidente dell’Ucid di Macerata e per l’Ucid Marche, nella persona del Presidente Remo Fiori: “Graziella Ciriaci in oltre 30 anni di attività ha saputo sviluppare l’azienda di famiglia, investendo sul territorio, sulle persone, sulla qualità e sulla sostenibilità, realizzando in questo modo la sua vocazione di donna, di madre e di imprenditrice. Graziella inoltre ha profuso un grande impegno nella comunità, attraverso la partecipazione costante in tante attività sociali, oltre che alla vita politica, motivata dal grande amore per il territorio di origine e dal desiderio di contribuire al bene comune“.