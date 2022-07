Rubano il Rolex a un anziano, inseguiti e bloccati dalla Polizia

PORTO SANT'ELPIDIO - I due hanno rubato un orologio a un anziano e poi si sono dati alla fuga. Ma i poliziotti li hanno inseguiti e bloccati sul ponte del fiume Chienti

3 Luglio 2022 - Ore 12:32 ...

Il furto del Rolex che si trasforma in rapina poi la fuga che, però, grazie alla Polizia di Stato, dura davvero poco. Venerdì una coppia di malviventi di origini rumene è stata bloccata dagli agenti della Polizia di Stato della Questura di Fermo dopo aver derubato un anziano del suo Rolex. Modus operandi ormai arcinoto: la donna prova a confondere e distrarre il malcapitato, gli sfilano l’orologio e scappano. Ma questa volta per loro è andata male. Dopo aver sottratto il Rolex all’anziano, i due si sono allontanati in auto non sapendo, però, che sulle loro tracce c’erano gli agenti della Questura.

I poliziotti li hanno inseguiti fino a bloccarli sul ponte di Chienti. Nella loro fuga, i due malviventi si sono liberati della refurtiva gettandola dal finestrino. Ma nulla è sfuggito agli agenti che li hanno bloccati lungo la statale Adriatica, prima che arrivassero in territorio di Civitanova Marche. Una brillante operazione ‘a tenaglia’, quella messa a segno dalla Polizia di Stato, che non ha lasciato scampo ai fuggitivi. Gli investigatori della Questura da tempo, infatti, stanno indagando su una serie di furti con raggiro, che spesso si tramutano in rapina, sulla costa fermana.