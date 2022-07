L’arte del grande schermo torna a Porto San Giorgio: al via la rassegna ‘Ti porto al cinema’

PORTO SAN GIORGIO - Cinquanta film, in calendario per luglio e agosto, a partire dal 6 luglio alle 21.30 all'Arena Bazzani di Porto San Giorgio. La rassegna è stata presentata questa mattina presso lo chalet Coculla. Si parte il 6 luglio, con il film di Savino e Leone incentrato sul tema delle barriere architettoniche «Corro da te»

4 Luglio 2022 - Ore 15:40 ...

di Serena Murri

«Siamo l’unica realtà di cinema all’aperto in provincia di Fermo -ha precisato l’organizzatore Andrea Cardarelli- a portare una rassegna di cinema così strutturata. Quest’anno abbiamo pensato di sviluppare il programma sul cinema italiano e su pellicole vincitrici di premi e Oscar. Abbiamo la sezione dedicata ai ragazzi e alle famiglie del martedì, per la quale se un ragazzo è accompagnato dal genitore, il ragazzo non paga, un’iniziativa che rientra nelle politiche giovanili. Abbiamo puntato su pellicole girate nelle Marche e su 4 serate a tema musicale, il 16 luglio sul film su Billy Holiday, il film su Moricone l’11 luglio, il 4 agosto il docufilm su Battiato, il film su Elvis il primo agosto. È un programma di qualità, rivolto a tutti, dall’amante del commerciale a chi ama i film d’essai. Partiamo con Corro da te con Savino e Leone e la partecipazione dell’Associazione Zero gradini per tutti. Mi piace legare la cultura al sociale e al territorio per fare collegamenti ed interagire. Sono previste anche serate aperitivo, il 12 agosto con il film restaurato di Trinità e con la fagiolata ed anche serate in collaborazione con Banco 12 e le associazioni locali. -Come ha ricordato Cardarelli- stiamo cercando di portare alcuni registi, Bellocchio dovrebbe esserci per la proiezione del 14 e 15 agosto, così come il regista dell’Arminuta il 3 agosto».

L’assessore alla cultura (ma anche a sociale e famiglia) Carlotta Lanciotti è così intervenuta: «Ho voluto sposare quest’evento che lega sia i bambini che i giovani che i meno giovani. È una rassegna che pone al centro la famiglia e con i biglietti gratuiti abbiamo pensato proprio a loro. Per me è la prima volta e invito tutti a vedere il film del 6 luglio con Zero gradini». Il sindaco Valerio Vesprini ha ringraziato Andrea Cardarelli e il dirigente che «hanno portato avanti questo progetto, una rassegna organizzata dalla vecchia amministrazione, nata grazie alla tenacia di Andrea e arrivata pian piano nella cultura di Porto San Giorgio ad allietare le serate di turisti. Ci manca avere un cinema però siamo gli unici ad avere un cinema all’aperto, cosa che va promossa. Come tutti gli anni sarà un successo». In chiusura, il sindaco ha sottolineato l’importanza del film del 6 luglio sulle barriere architettoniche e l’appuntamento con l’associazione Zero gradini ed il collegamento importante per far conoscere le difficoltà esistenti».

Era presente anche il dirigente, Alessio Sacchi che ha sotto la sua direzione cultura, turismo e sociale: «Gli uffici sono coinvolti dall’idea della rassegna ideata dalla vecchia amministrazione e sposata dalla nuova fatta da vecchia. Come uffici, è un po’ come se passassimo il testimone tra le due amministrazioni. Conosco l’importanza della rassegna che coinvolge tutti gli uffici sotto la mia direzione e che ci impegna su più fronti. Spesso ci troviamo in manifestazioni spot, mentre questa programmazione ci mette alla prova sul lungo periodo per 50 serate che ci fanno tenere la guardia alta». Sulle barriere architettoniche, Porto San Giorgio punta alla bandiera lilla. «Ho avuto l’indirizzo da poco -ha spiegato Sacchi- di fare in modo di ottenere la bandiera lilla che garantisce l’accessibilità ai disabili per i siti turistici e la serata del 6 luglio può dare il LA a questo percorso parallelo». Il costo del biglietto intero è di 6 euro, 5 euro il biglietto ridotto per under 30 e over 60 il calendario delle proiezioni è consultabile nella sezione dedicata di sangiorgioturismo.