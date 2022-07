Pro loco in Festa 2022, chiusura ‘coi botti’. Silla: «Alla grande, ora portiamo una delegazione per ogni regione» ( Le Foto )

EVENTO - La soddisfazione del presidente regionale Unpli, Marco Silla: »La Regione si è accorta di noi. Abbiamo atteso due anni ma siamo ripartiti alla grande. E vogliamo continuare a crescere. L'evento resta a Porto San Giorgio, sul lungomare? Beh cavallo che vince...»

4 Luglio 2022 - Ore 09:04 ...

di Giorgio Fedeli (foto Simone Corazza)

Chiusura ‘coi botti’ per la 20esima edizione delle Pro loco in Festa, la kermesse enogastronomica che per tre giorni, da venerdì a ieri notte, ha riempito il lungomare Gramsci di Porto San Giorgio.

E come da programma, o sarebbe meglio dire, da tradizione, ieri giornata di sfilate e fuochi d’artificio. Dopo la classica sfilata pomeridiana con i gruppi folkloristici, quelli delle rievocazioni storiche e le delegazioni delle Pro loco partecipanti, insieme all’Unpli e alle istituzioni, la tre giorni si è chiusa con i giochi pirotecnici a mezzanotte. Tra i presenti, ieri, alle Pro loco, anche il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, insieme al sindaco Valerio Vesprini, a Marco Silla e Quinto Sagripanti per le Unpli, al consigliere regionale Marco Marinangeli e a una nutrita schiera di amministratori locali, tra sindaci e assessori.

E, a tirare un primo bilancio dell’evento, è proprio il presidente regionale Unpli, Marco Silla: «Il successo della manifestazione, organizzata in poco tempo, e dopo due anni di stop, non era così scontato. E quindi vale doppio. Siamo partiti bene e abbiamo finito meglio. Certo, non abbiamo forzato troppo le Pro loco a partecipare, abbiamo capito il momento. Ma abbiamo comunque avuto un gran riscontro di partecipanti. Le Pro loco hanno iniziato a promuovere ancor più capillarmente i territori. E questo l’evento si propone di fare. Insomma credo proprio che una bella ‘scossa’ iniziale alla stagione estiva l’abbiamo data. Noi abbiamo lavorato e credo che abbiano fatto altrettanto anche i pubblici esercizi di Porto San Giorgio, dunque, al di là di qualche disagio, penso che sia stato un successo per tutti. Solo contando i volontari degli stand in città sono arrivate oltre 500 persone. E poi non dimentichiamoci dell’accordo Unpli col Comune, da noi promosso, che ha fatto delle Pro loco in Festa un appuntamento nazionale Unpli. Questo ci consentirà di lavorare con ancor più capillarità per crescere ulteriormente. Vogliamo portare una Pro loco per ogni regione». Silla lascia cadere nel vuoto gli sprazzi di polemica: «Tutti gli operatori hanno lavorato nel pieno rispetto delle regole, sia sul fronte sanitario che su quello fiscale». E non è mancato nemmeno l’angolo legato alla prevenzione medica con il gazebo della Croce azzurra di Porto San Giorgio prestato all’Av4 per screening e monitoraggi sanitari.

Ieri, al fianco di Silla c’era il presidente Francesco Acquaroli: «Sì, siamo sicuri che anche la Regione – rimarca il presidente Unpli Marche – si è accorta di noi. Il format funziona benissimo. E’ vero che siamo enogastronomia, ma non siamo solo questo, non siamo solo sagre, siamo promozione dei territori a tutto tondo. E stiamo anche registrando un piacevole cambio generazionale. Sapete, col Covid, qualche anziano ha un pò mollato, ma abbiamo visto tanti giovani rimboccarsi le maniche per i loro territori».

Una Pro loco in Festa che dunque si rilancia a tutto tondo. Con una location, quella del lungomare Gramsci, che a sentir parlare Silla, è blindata: «Beh noi siamo tradizione, guardiamo alle tradizioni. Se un qualcosa funziona, perché cambiarlo? D’altronde come si dice? Cavallo che vince…». Presto ancora, a poche ore dalla chiusura dell’evento, parlare di numeri e dati «ma non appena li avremo, sicuramente li forniremo. Insomma abbiamo atteso due anni per festeggiare il ventennale, ma è andata benissimo» conclude il presidente Unpli Marche.