Grandi emozioni alla Regata Nazionale 2.4mR: Giancarlo Mariani vince il Trofeo Rotary di Fermo

PORTO SAN GIORGIO - Il velista della Liberi nel Vento si piazza sul gradino più alto del podio davanti a Mario Gambarini e Stefano Maurizio

11 Luglio 2022 - Ore 18:07 ...

Giornate soleggiate con venti sostenuti e mare formato hanno fatto da corollario alla XV edizione della Regata Nazionale 2.4mR – Trofeo Sandro Ricci – Trofeo Rotary di Fermo Memorial Francesco Raccamadoro Ramelli – Trofeo Marina di Porto San Giorgio organizzata dalla Liberi nel Vento e dalla Lega Navale di Porto San Giorgio.

Ben 26 timonieri giunti anche dalla Repubblica Ceca, Austria e Svizzera si sono dati battaglia in cinque combattutissime prove su un perfetto campo di regata allestito dagli Ufficiali di Regata della Federazione Italiana Vela Crismale Vitonofrio, Giampaolo Cognigni e Lorenzo Viandante.

Con due primi, due secondi ed un quarto posto Giancarlo Mariani, atleta della Liberi nel Vento, vince l’edizione 2022 del Trofeo Rotary di Fermo che gli è stato consegnato dal Presidente Paolo Pazzi, da Marzia Marchionni e Piermatteo Raccamadoro. Secondo Mario Gambarini della Lega Navale di Mandello e terzo Stefano Maurizio atleta della Compagnia della Vela di Venezia. A Stefano Maurizio, primo Para World Sailing, il Trofeo Sandro Ricci che è stato consegnato dal Sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini. Alla Liberi nel Vento il Trofeo Marina Di Porto San Giorgio che è stato consegnato dal Presidente del Marina di Porto San Giorgio Renato Marconi.

Alla cerimonia delle premiazioni hanno presenziato il Presidente del Cip Marche Luca Savoiardi, Il Presidente del Coni Marche Fabio Luna, il Presidente della Decima Zona FIV Simon Conti, l’Assessore al Turismo del Comune di Fermo Annalisa Cerretani.

«Sono stati quattro giorni di grande vela al Marina di Porto San Giorgio – dice il Presidente Daniele Malavolta – Giovedì e venerdì nelle acque antistanti il nostro litorale si sono svolti intensi allenamenti con il raduno federale. Sabato e Domenica i timonieri si sono confrontati con condizioni molto impegnative che hanno messo a dura loro stessi e le imbarcazioni. Mi preme ringraziare di cuore tutto lo staff della Liberi nel Vento che con grande impegno ha dato il massimo per dare massima ospitalità ed accoglienza ai timonieri ed accompagnatori. Grazie al Comitato di Regata ed al team della Lega Navale per l’allestimento del campo di regata. Grazie ai volontari della Protezione Civile, della Croce Azzurra di Porto San Giorgio e dei Vigili del Fuoco Volontari per la gentile collaborazione nella perfetta riuscita della manifestazione». E domani già un altro evento alla base nautica: l’Open Day Vela Paralimpica, prova la vela, realizzata con Anmil Marche ed Anmil Fermo, Decima Zona FIV ed il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico della Regione Marche.

L’attività sportiva è realizzata grazie al sostegno di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Gruppo Marinedì, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Farmacia Luisa Pompei, Effemme Srl, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa. In collaborazione con Lega Navale di Porto San Giorgio, Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, Croce Azzurra, Protezione Civile di Porto San Giorgio e Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro della Regione Marche.