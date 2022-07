Piazza del Popolo accoglie i nuovi ingegneri gestionali. Mercoledì la consegna delle lauree

FERMO - Mercoledì alle 19 in Piazza del Popolo è prevista la consegna dei diplomi di laurea agli studenti di Ingegneria Gestionale. Un'occasione per avvicinare l'Università al territorio

11 Luglio 2022 - Ore 13:00 ...

È in programma mercoledì 13 luglio la cerimonia di consegna delle lauree per le studentesse e gli studenti dell’Università Politecnica delle Marche, in Piazza del Popolo a Fermo. Un momento atteso anche dalla cittadinanza e che ha l’obiettivo di avvicinare l’Università al territorio.

«Con le Lauree in Piazza la città partecipa, insieme alle laureate, ai laureati, alle famiglie e alla comunità accademica – afferma il rettore, Gian Luca Gregori – ad una cerimonia che segna il raggiungimento di un traguardo importante. L’augurio è di proseguire con entusiasmo, consapevoli delle capacità acquisite e guardando con fiducia al futuro».

Sono 45 i candidati al titolo d’Ingegnere Gestionale saranno, 20 magistrali e 25 triennali. I primi discuteranno le proprie tesi di laurea nell’Aula Magna della sede di Ingegneria Gestionale in Via Brunforte 47, in due turni differenti (alle 10.30 e alle 14.30).

Alle 18.00 è prevista la convocazione in Piazza del Popolo, la Cerimonia avrà inizio alle ore 19:00 con il benvenuto del rettore, Gian Luca Gregori, e i saluti istituzionali.