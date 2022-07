Liberi nel Vento, successo per l’Open Day Vela Paralimpica

PORTO SAN GIORGIO - Evento organizzato da Anmil Marche con il patrocinio del comitato italiano paralimpico al fine di avvicinare alla vela persone con disabilità che non hanno mai veleggiato prima con il supporto tecnico di istruttori federali FIV

12 Luglio 2022 - Ore 19:46 ...

Intensa giornata alla base nautica ASD Liberi nel Vento in occasione dell’Open Day Vela Paralimpica organizzata da Anmil Marche. L’evento si proponeva di avvicinare alla vela persone con disabilità che non hanno mai veleggiato prima con il supporto tecnico di istruttori federali Fiv.

Emozioni, vela, divertimento e tantissimo vento hanno caratterizzato l’intera mattinata. Alle prime ore del giorno sono venuti a trovarci tanti associati e persone con varie disabilità con il desiderio di trascorrere una piacevole mattinata in barca a vela. Il tempo non è stato granché magnanime; il vento forte ha impedito l’uscita in mare, ma non ha scoraggiato gli animi e la convivialità che hanno comunque contraddistinto l’evento. Stefania Benedetti (vice presidente Anmil Marche e Testimonial Formatrice della Sicurezza) non si è fatta bloccare dalle avverse condizioni meteo ed è salita in barca (Hansa 303) insieme all’istruttore Stefano Iesari.

A presentare la manifestazione sono stati il Presidente Anmil Marche Marcello Luciani, il Presidente della Liberi nel Vento Daniele Malavolta ed il segretario Liberi nel Vento Fabio Mariani. Grande piacere ed onore è stato ricevere la visita di diverse autorità del territorio. Graditissimi ospiti sono stati: il Prefetto di Fermo Dott.ssa Vincenza Filippi, il Questore di Fermo Dott.ssa Rosa Romano, la Presidente Commissioni Pari Opportunità Regione Marche Dott.ssa Maria Lina Vitturini, il Comandante Capitaneria di Porto di Porto San Giorgio Tenente di Vascello Cristiano Caluisi, il Presidente Regionale Cip Luca Savoiardi, il Direttore del porto di Porto San Giorgio Pietro Foddis, l’Assessore allo Sport del Comune di Fermo Alberto Maria Scarfini, l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fermo Mirco Giampieri, l’Assessore alla Cultura e Politiche Sociali di Porto San Giorgio Carlotta Lanciotti, il Consigliere Comunale di Porto San Giorgio Marco Tombolini e la Consigliera di Anmil Sport Maria Pia Azzurro. Presente alla manifestazione anche Angelo Larocca di Vita Indipendente. Ognuno di loro ha portato esempi, aneddoti, testimonianze creando grandi emozioni negli astanti. La partecipazione delle tante autorità territoriali ci fa pensare che l’Anmil insieme alla Liberi nel Vento con le loro azioni, stiano seminando bene e presto vedremo tanti germogli.

Marcello Luciani ha ringraziato l’Associazione Liberi nel Vento ed in particolare il Presidente che oltre ad essere un associato Anmil è anche un Testimonial Formatore della Sicurezza che ha accolto con grande affetto e calore, facendo sentire tutti “liberi nel vento”. «Questa esperienza molto positiva – ha detto il Presidente Anmil Marche – verrà presto ripetuta nelle varie sedi italiane Anmil sul mare».