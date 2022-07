Sport nei Parchi, a Castellano una palestra a cielo aperto per tutti i cittadini

13 Luglio 2022 - Ore 19:10 ...

di Matteo Malaspina

Dalla danza caraibica alla ginnastica, passando al pilates, all’autodifesa fino ad arrivare al tiro con l’arco. Questi sono solo alcuni degli sport, la maggior parte a corpo libero, che il progetto Sport nei Parchi porterà a partire dal 22 luglio a Largo Berdini, nel giardino dell’Osservatorio astronomico di Castellano a Sant’Elpidio a Mare che, nel weekend, diventerà un’isola di sport gratuita per tutti.

«Valorizziamo un’area di una frazione per fare in modo di ridare una linfa vitale alla zona – dice il sindaco Alessio Pignotti -. È un progetto che promuove le giuste pratiche sportivo e apre lo sport a tutti, dai disabili agli anziani e ai bambini».

”Sport nei parchi” è ideato da Sport e Salute S.p.a., la società pubblica per la promozione dello sport, in collaborazione con Anci. Due i percorsi di intervento in cui ”Sport nei Parchi” si articola, linea 1 e linea 2: «presentiamo le attività che fanno riferimento alla seconda – prosegue la segretaria di Sport e Salute Marche, Roberta Baduà – e Sant’Elpidio e uno dei 3 comuni marchigiani ad essersi aggiudicato il bando e la prima città a partire con il progetto. Su 107 domande presentate nelle Marche, 54 sono state accolte: un numero molto grande rispetto al resto d’Italia».

Le vere protagoniste di questo programma sportivo sono le società (sei in tutto, provenienti anche dai comuni limitrofi) che durante la settimana possono usufruire del parco di Castellano per le loro attività con gli iscritti, mentre nel weekend dovranno organizzare pratiche sportive gratuite rivolte ad ogni target di età creando una sorta di cittadella dello sport dove tutti possono partecipare.

«Un modo per creare socializzazione ed inclusione, oltre a dare opportunità a tutti di conoscere sport minori» aggiunge il coordinatore del progetto, Mauro Zallocco.

Il calendario è consultabile nel sito del comune ed è organizzato fino ad ottobre. Dopo una pausa invernale, il progetto ripartirà con i primi caldi del 2023.

«Qualsiasi iniziativa di promozione sportiva produce benefici» sentenzia il coordinatore tecnico degli Arcieri Civitanova Danilo Cruciani, una delle sei società che si sono aggiudicate il bando. Le altre sono l’A.S.D. New Generation Dance di Montegranaro, Le Ginnaste e il Circolo Sportivo Serena di Sant’Elpidio a Mare, Move Up e Tree for Fitness di Civitanova Marche.

«Questo progetto si aggiunge a quello ”Sport per tutti”, un grande lavoro di welfare sportivo iniziato lo scorso anno quando ero assessore allo sport e che sarà rifinanziato anche quest’anno – conclude Pignotti -. Lo sport deve avere un aspetto formativo ed educativo e la nostra amministrazione farà di tutto per renderlo fruibile a tutti».