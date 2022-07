La Mostra-Mercato ”Orologi &…” festeggia 35 anni. Il 21 luglio Fermo si prepara ad ospitare la kermesse dell’orologeria

14 Luglio 2022

di Matteo Malaspina

L’appuntamento è di quelli da segnare con il circolino rosso sul calendario: giovedì 21 luglio torna la mostra-mercato ”Orologi &…”, la kermesse fermana dedicata all’orologeria ospitata nella splendida cornice del cortile di Palazzo Bernetti a Fermo. «L’unica mostra di orologi in Italia che quest’anno festeggia i 35 anni, senza aver mai perso una data – dice fiero Stefano Castori, l’organizzatore della mostra -. Siamo partiti con l’assessorato allo sviluppo economico, poi passati all’assessorato cultura e oggi all’assessorato turismo. Turismo perché la mostra porta a Fermo tanti collezionisti e curiosi provenienti da tutta Italia e anche dall’estero».

Così, sull’onda dell’euforia di un risultato a tutti gli effetti storico, l’evento si appresta ad essere un appuntamento di cartello per il settore delle lancette e per il comune di Fermo che, sin dai primi anni, ha creduto in questo progetto. Prima con l’assessore Ubaldo Renzi, ora con l’assessore Annalisa Cerretani che commenta: «Avere un partner come Stefano Castori, per l’amministrazione è un vanto. Una persona che dopo 35 anni è ancora qui, ci crede e ogni anno alza l’asticella e il livello dell’evento. Un evento che rappresenta l’eccellenza e la professionalità e Fermo ne è degna di ospitarlo grazie a Michele Bernetti, proprietario dell’omonimo palazzo storico che presta lo splendido cortile per l’esposizione».

Palazzo Bernetti non sarà solo luogo di ritrovo dell’orologeria ma anche contenitore di un momento di condivisione per fare il punto sull’economia e il turismo con l’evento che si terrà nella mattinata alle ore 11 dal tema ”Turismo, collezionismo ed economia”. Interverranno il presidente della Camera di Commercio Marche, Gino Sabatini, il presidente CNA Marche, Paolo Silenzi e l’assessore al turismo di Fermo, Annalisa Cerretani. Per l’occasione verrà presentato il film ”Alberto Gorla – Genio degli orologi monumentali” che parla del restauro dell’orologio di Macerata

«Sono qui oggi per testimoniare la serietà di Stefano Castori e dell’amministrazione comunale. La CNA è a fianco di questo evento grazie alla sollecitazione positiva fatta da Stefano e siamo contenti di far parte di questo progetto – dice il direttore della CNA, Alessandro Migliore -. Il successo di questa kermesse testimonia come se sono messe persone competenti al punto giusto, le cose serie abbondano».

«Sono onorato di ospitare questa edizione – dice il proprietario di Palazzo Bernetti, Michele Bernetti -. Fa piacere dare la possibilità, non solo ai turisti, ma anche ai fermani di visitare il nostro palazzo che fa parte della storia di Fermo».

La mostra sarà visitabile gratuitamente dalle 15.30 alle 24 nel cortile di Palazzo Bernetti Evangelista. Trenta saranno gli espositori, selezionati tra i tantissimi che avevano fatto richiesta, che esporranno i loro orologi antichi e moderni. Tra loro, anche il più grande collezionista al mondo ed estimatore di orologi.