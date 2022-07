Guardia medica, Cesetti (Pd): «Nessuna volontà della giunta per sanare le carenze a Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio»

IL CONSIGLIERE regionale del Partito Democratico: «Nessuna risposta. La Sanità fermana è sempre più lasciata a se stessa»

«Sono costretto a rilevare che di fronte alla mia chiara domanda circa quali provvedimenti la giunta regionale intendesse mettere in campo per sanare le drammatiche carenze relative al servizio di guardia medica nel Comune di Porto Sant’Elpidio, l’assessore Saltamartini non è stato in grado di rispondere. Ciò è molto grave, oltre che estremamente preoccupante, anche perché il problema non riguarda più solo quella comunità, ma si sta manifestando vistosamente anche a Porto San Giorgio e lungo l’intero litorale fermano».

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti ha replicato in aula all’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini durante la discussione della sua interrogazione che chiedeva di conoscere quali interventi la giunta regionale volesse adottare per sanare l’emergenza data dalla progressiva scomparsa del servizio di guardia medica nelle città costiere del Fermano.

«Per mesi – aggiunge Cesetti – insieme ai sindaci del territorio, abbiamo lanciato l’allarme in vista della stagione estiva e del grande afflusso dei turisti nelle località balneari della nostra provincia. Perfino un consigliere della Lega, non a caso un medico, in tempi non sospetti aveva denunciato l’inerzia della giunta regionale. Purtroppo dobbiamo prendere atto che Acquaroli e Saltamartini sono rimasti sordi a ogni appello affinché venisse potenziato il servizio, intervento che peraltro avrebbe richiesto una programmazione seria e tempestiva nei mesi scorsi, invece della solita e dannosa improvvisazione a cui ci ha abituato questa giunta di sprovveduti. Ovviamente gli effetti negativi si stanno già manifestando, con l’unico pronto soccorso della provincia, già posto sotto pressione dall’aumento dei contagi da Covid-19 e ora preso quotidianamente d’assalto da utenti che la guardia medica non è più in grado di ricevere».

«Insomma – conclude Cesetti – a due anni dall’insediamento del centrodestra al governo della Regione Marche, non solo non c’è traccia del potenziamento della sanità territoriale da loro tanto sbandierato durante l’ultima campagna elettorale. Anzi, stiamo assistendo a un rapido e progressivo indebolimento perfino dei servizi essenziali. E lo voglio dire chiaramente, affinché presidente e assessori la smettano di nascondersi dietro la foglia di fico della carenza di personale: il limitato numero di medici di medicina generale a disposizione per la copertura del servizio non può divenire oggi un alibi, ma semmai doveva essere nei mesi scorsi motivo di impegno per superare il problema con l’adozione di misure urgenti ed efficaci in grado di evitare disagi e disservizi a cittadini e turisti».