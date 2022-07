Infrastrutture per il Fermano, Acquaroli dalla cena FdI rilancia l’inizio della Mare-Monti e la Pedemontana

IL PRESIDENTE della Regione ha presieduto ieri sera la cena di FdI a Porto Sant'Elpidio. Il consigliere regionale Putzu lancia la sfida per le comunali 2023: «Sarà importantissima, è la sfida per cambiare questa città»

Sanità e infrastrutture. Sono stati questi due i principali filoni nell’intervento del governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, intervenuto ieri alla cena di FdI a Porto Sant’Elpidio, al ristorante il Gambero. Sanità che parte dalla riforma voluta dal presidente, e infrastrutture nel Fermano, che per Acquaroli fanno rima con Mare-Monti e Pedemontana.

«La prima cosa che abbiamo voluto fare, appena l’emergenza pandemica ha dato tregua, è stata quella di mettere mano sulla riforma sanitaria della Regione Marche andando a creare i presupposti per un sistema di prossimità che possa soddisfare i fabbisogni dei marchigiani. Una promessa fatta durante la campagna elettorale e che stiamo portando a compimento, per una sanità calibrata sulle esigenze territoriali che sarà completata con la stesura del nuovo piano socio-sanitario nei prossimi mesi».

«Il Governatore – rimarcano da FdI – ha voluto dare anche degli importanti aggiornamenti sia sullo stato di potenziamento delle infrastrutture del Fermano, come l’inizio della Mare-Monti, del tratto che va dal casello autostradale di Porto Sant’Elpidio, dove la progettazione è finanziata con i fondi regionali, e del tratto che da Amandola va verso Servigliano, e della Pedemontana che passerà anche nella provincia di Fermo. Sono stati dati chiarimenti anche sulla Fibra Ottica, i cui lavori erano rimasti praticamente fermi con la giunta Ceriscioli guidata dal Pd e che invece ora hanno ripreso a pieno ritmo, e sul potenziamento delle infrastrutture che andranno a colmare il gap di cui le Marche hanno sempre sofferto».

«Abbiamo bisogno di voi – conclude il presidente – per proseguire nel cambiamento che stiamo portando avanti e per dare certezze, orgoglio e dignità a questa Regione».

«Sono state più di 200 le persone – il bilancio del Partito – che ieri hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla figura del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, prendendo parte alla cena organizzata dalla Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia Fermo, presso il ristorante “il Gambero”»

A fare gli onori di casa è stato Andrea Balestrieri, coordinatore provinciale di FdI Fermo e consigliere comunale di opposizione a Porto Sant’Elpidio, che ha aperto la serata dove erano presenti anche diversi amministratori locali, come il presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi. «C’è molto fermento attorno al nostro partito – esordisce Balestrieri – e la presenza di diversi sindaci del Fermano e di altre figure politiche che governano il territorio è la riprova del fatto che stiamo lavorando bene nel Fermano e che Fratelli d’Italia viene visto come un punto di riferimento, sia a livello politico che a livello di governo».

Al tavolo presidenziale presente anche il consigliere regionale e presidente della II Commissione Andrea Putzu, insieme a Guido Castelli (Assessore al Bilancio della Regione Marche per FdI), Elena Leonardi (coordinatore regionale di FdI e presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale delle Marche) e Carlo Ciccioli (capogruppo di FdI in Consiglio regionale e storico volto del partito).

«Vorrei ringraziare – inizia Andrea Putzu – tutta la squadra di Fratelli d’Italia della provincia di Fermo ed in particolare il coordinamento di Porto Sant’Elpidio che nel 2023 avrà una sfida importantissima, quella di cambiare questa città. I tanti sindaci ed amministratori locali del Fermano presenti a questa cena dimostrano che Fratelli d’Italia è un punto di riferimento. Sono sicuro che insieme sapremo affrontare al meglio le sfide per il futuro, sia a livello locale che nazionale».

«Sempre a proposito di sfide – prosegue Putzu – vogliamo dirvi che siamo orgogliosi del lavoro che stiamo portando avanti in Regione per il nostro territorio e ribadiamo che, nonostante le mille difficoltà, porteremo a termine gli impegni presi a livello di sanità, di infrastrutture, di salvaguardia della costa e di sostegno al tessuto industriale e produttivo del Fermano”.

Al Presidente Acquaroli invece è andato il compito di esporre ai presenti quanto la nuova Giunta di centrodestra stia facendo per la riforma sanitaria.