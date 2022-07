“Apericena in bottega” a Grottazzolina

APPUNTAMENTO domani venerdì 22 luglio dalle ore 19, poi il 28 luglio il violinista Valentino Alessandrini e il 29 serata "Poesia e Arte"

Grande successo per l’inizio della IV edizione di “AniMARE IL BORGO” il format fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Grottazzolina che è partito con il tutto esaurito alle partite del Castley Volley e con il successo e la partecipazione inter generazionale ai Giochi fra contrade ricostituitisi dopo decenni grazie alla nuova Pro Loco. Molto apprezzato anche l’evento sul turismo di comunità con Adolfo Leoni, Marco Ramadori di Viarum e i responsabili del progetto Noi Marche. Ecco ora i prossimi attesi eventi.

Venerdì 22 luglio dalle ore 19 per le vie del borgo partirà la III edizione dell’”Apericena in bottega”, a cura dei commercianti del centro e della Pro Loco di Grottazzolina con il sostegno del Comune, manifestazione che tanto successo ha avuto negli anni passati. Ci si potrà immergere nella magica atmosfera di un centro storico addobbato a festa che, come un accogliente salotto, è pronto ad ospitare visitatori e paesani alla scoperta di gustosi e sfiziosi menù con prodotti tipici, il tutto accompagnati da animazioni musicali per ogni gusto: dal violoncello e contrabbasso di Federico Bracalenti e Giacomo Gradozzi, alla chitarra elettrica di Matteo Alici di “L’Arte per Crescere”, al complesso dell’X Beat Akoustik Band. Info e prenotazioni: 3489792842- 3334454472.

La prossima settimana si apre poi lunedì 25 con “Amazzonia: il fiume scendeva a Oriente”, racconto ed immagini del viaggiatore Mario Aliberti al Castello Azzolino; martedì 26 luglio concerto musica antica “Da pacem, Domine, in diebus nostris”, Crypta Canonicorum, Maestro Emiliano Finucci nella Chiesa di S. Giovanni Battista; giovedì 28 concerto del famoso violinista Valentino Alessandrini al Castello Azzolino; venerdì 29, sempre al castello, “Tra parole poetiche e visioni d’autore”, con la partecipazione del poeta Antonio Cerquarelli, della Poetessa Stefania Pasquali, della pittrice acquarellista Maria Pia Funari e del fotografo Pino Bartolomei, al flauto traverso Rebecca Montagna, alla chitarra classica Silvia Talamonti. Tutti gli eventi iniziano alle ore 21.30.

E ad agosto segnate già l’appuntamento particolarissimo ed emozionate: domenica 14 agosto ore 5.30 alba musciale al castello con quartetto d’archi “Ta Néa”. Durante gli eventi e presso la tabaccheria di Piazza Marconi, oltre che sulla pagina internet del Comune e sulla pagina fb, sarà inoltre possibile conoscere le bellezze, gli eventi e i principali punti turistici del borgo grazie alla nuova brochure turistica in edizione tascabile, italiano inglese e con mappa dettagliata.