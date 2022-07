Palestra di Rubbianello, aggiudicati i lavori. Marziali: «Fondamentale per sbloccare l’opera»

MONTERUBBIANO - La sindaca: «I lavori da completare riguardano la realizzazione della copertura metallica e delle pareti dell’area di gioco della palestra, l’impianto elettrico e l’impianto idro-termico per un importo contrattuale di euro 287.150 al netto dell’iva»

21 Luglio 2022 - Ore 11:44 ...

Si è conclusa la procedura negoziata per l’individuazione della ditta da incaricare per il completamento dei lavori della palestra della frazione Rubbianello.

«Nel mese di aprile scorso – spiega la sindaca Meri Marziali – è stata avviata una nuova procedura di gara. A seguito della pubblicazione dell’avviso, 13 ditte specializzate hanno manifestato il proprio interesse al completamento dei lavori. Sono state scelte, mediante estrazione pubblica, come previsto dalla normativa, 5 ditte da invitare a presentare la propria offerta. Tre di queste hanno presentato la propria offerta per il completamento dei lavori».

Il 18 luglio, a seguito delle verifiche, la Sua della Provincia di Fermo ha provveduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della ditta Istal Gronde Costruzioni srl di Civitanova Marche, la quale ha presentato la migliore offerta economica.

«I lavori da completare – prosegue la prima cittadina – riguardano la realizzazione della copertura metallica e delle pareti dell’area di gioco della palestra, l’impianto elettrico e l’impianto idro-termico per un importo contrattuale di euro 287.150,83 al netto dell’iva. Il Comune, per anticipare i tempi, ha già provveduto ad effettuare un sopralluogo con la ditta incaricata ed il direttore dei lavori, architetto Franco Core, e ha predisposto quanto di competenza per la consegna dei lavori in via d’urgenza e per la stipula del contratto, che, in base ai termini di legge, dovrà essere stipulato dopo il 27 luglio. Per la nostra Amministrazione si tratta di un passaggio fondamentale, che aprirà uno scenario completamente nuovo su quest’opera bloccata da troppi anni. Un ringraziamento doveroso va agli uffici del Comune, alla Giunta e al gruppo consiliare di maggioranza per essersi spesi in questi primi due anni di mandato per completare nel più breve tempo possibile i lavori di questa importante struttura».