«Riva Fiorita va recuperata», Bragagnolo la include tra le priorità e sprona il sindaco ad attivarsi

PORTO SAN GIORGIO - Il presidente del Consiglio comunale, Fabio Bragagnolo, affida ad un post la sua proposta per Riva Fiorita e si rivolge al sindaco Vesprini. «Vedere com'è ora la villa mi fa arrabbiare -scrive il consigliere civico- confido in Vesprini perché la riqualificazione sia messa come priorità».

21 Luglio 2022 - Ore 20:04 ...

di Sandro Renzi

Da consigliere decano e presidente della civica assise, Fabio Bragagnolo, mister preferenze, sembra non amare molto stare alla porta e aspettare gli eventi. La sua forza propositiva non si è arrestata malgrado il ruolo superpartes a cui è stato chiamato dalla sua stessa maggioranza. Non perde così occasione per stimolare l’azione amministrativa del sindaco Vesprini. Lo spunto arriva dall’incontro promosso ieri pomeriggio a Riva Fiorita dalla Regione Marche. Cornice particolare, poco sfruttata, sede del museo del mare. Immobile che attende però una intervento di riqualificazione importante, da tempo.

Bragagnolo affida ad un post i suoi desiderata e lancia un messaggio al primo cittadino, non prima di aver elogiato il lavoro del consigliere regionale della Lega, Marco Marinangeli, al quale si deve la scelta di questa location per ospitare il presidente Acquaroli e molti sindaci del sud delle Marche per discutere dell’arretramento della ferrovia Adriatica. «Sono sempre più convinto che avere un nostro concittadino, Marco Marinangeli, spalleggiato dall’onorevole Lucentini, sia per Porto San Giorgio un valore aggiunto perché, da come ricordo, non era mai capitata tale situazione» scrive Bragagnolo riservando alla seconda parte del post un’altra considerazione più “locale”. «Abbiamo la villa degli Oleandri o Riva Fiorita, che rappresenta la storia sangiorgese, e vederla com’è ora, onestamente, mi fa un po’ arrabbiare. Dobbiamo trovare il modo di recuperare questa villa storica e confido nel sindaco Vesprini affinché sia messa come una priorità del suo mandato». Così il consigliere civico che senza mezzi termini indica al neosindaco un nuovo obiettivo da inserire in agenda ad un mese dall’insediamento.