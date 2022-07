Giuseppe Cerasa di ‘la Repubblica’ a Radio Fm1 presenta la nuova guida ‘Le Meraviglie dell’Unesco’ ( Ascolta l’intervista )

FERMO - Questa mattina è intervenuto a Radio Fm1 in collegamento telefonico Giuseppe Cerasa, direttore de Le Guide di Repubblica, per presentare il nuovo volume "Le Meraviglie dell'Unesco" in cui è contenuto un capitolo dedicato a Urbino

22 Luglio 2022 - Ore 18:36 ...

di Alessandro Luzi

A partire da oggi è disponibile nelle edicole e online “Le Meraviglie dell’Unesco”, il nuovo volume della collana “Le Guide di Repubblica”. Per l’occasione è stato invitato a Radio Fm1 il direttore Giuseppe Cerasa, intervenuto in collegamento telefonico. «È il volume più prestigioso della collana 2022 – ha puntualizzato -. L’obiettivo delle guide consiste nel garantire un servizio a tutti i nostri lettori e con l’ultima uscita proponiamo tutte le ricchezze culturali del nostro Paese. Abbiamo inserito 58 siti patrimonio Unesco con l’aggiunta di altri parchi naturalistici tutelati dalla biosfera».

Ascolta l’intervista su Spotify:

C’è un capitolo dedicato anche alle Marche, in particolare a Urbino, una tra le principali sedi del Rinascimento italiano: «Non poteva che essere presente – ha affermato Cerasa -. Vanta di un patrimonio di rilievo dal punto di vista artistico, urbanistico e architettonico. Il meraviglioso Palazzo Ducale e le sue chiese affascinanti conferiscono alla città una dimensione unica. Inoltre qui è nato anche Raffaello ed ha ospitato Piero della Francesca. Per via della sua storia è uno dei 58 desideri che in altre parti del mondo non possono esaudire. Pertanto abbiamo scelto di assegnare a Urbino un ruolo di eccellenza in “Le Meraviglie dell’Unesco”».

Insomma, in queste 600 pagine vengono raccontate tutte le ricchezze culturali italiane e offre dei suggerimenti per compiere dei tour turistici all’insegna dell’arte e della storia. Non solo, infatti sono stati inseriti dei capitoli incentrati sul patrimonio immateriale: «Abbiamo voluto valorizzare anche le tradizioni locali come la pizza napoletana, i pupi siciliani, le colline del prosecco e tanto altro. È un volume dove si congiungono natura, cultura e bellezza».

A conclusione dell’appuntamento ha svelato una anticipazione riguardo la prossima uscita: «Stiamo lavorando alla guida dedicata ai borghi delle Marche. Uscirà tra circa un mese e mezzo». Dunque dall’Italia si passerà alla valorizzazione dei siti più suggestivi della nostra regione.