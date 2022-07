Cavalcata dell’Assunta, Fermo riscopre la sua storia: ecco le novità per un tuffo nel 1442

FERMO - Tra i momenti più salienti Il 29 luglio la ''grande festa'', quella che storicamente coincide con l'arrivo in città di Bianca Maria Visconti nel 1442: «Tutto sarà riprodotto fedelmente in quella che ora è piazza del Popolo»

23 Luglio 2022 - Ore 15:56 ...

di Matteo Malaspina (foto Simone Corazza)

Fermo riscopre e valorizza sé stessa e la sua storia. E lo fa grazie alla sua manifestazione storica più importante, la Cavalcata dell’Assunta, che quest’anno non è solo taverne e palio ma è un vero e proprio tuffo nel passato, con tantissimi eventi alla riscoperta delle radici della città fermana. Tutto questo grazie alla preparazione e all’intuizione del regista Adolfo Leoni, ai collaboratori della Cavalcata e al gioco di squadra delle dieci contrade, tutti uniti nel far far il salto di qualità alla manifestazione storica più antica d’Italia. Il tutto presentato questa mattina nel cuore della città, in piazza del Popolo.

Il 29 luglio non sarà più la festa iniziale della Cavalcata, visto che gli eventi sono iniziati qualche mese fa, ma sarà la ”grande festa”, quella che storicamente coincide con l’arrivo in città di Bianca Maria Visconti nel 1442, allora giovane ragazza 17enne, diventerà poi moglie di Francesco Sforza. Bianca Maria arrivò a Fermo con una carovana di ancelle e accompagnata dai ”Morlacchi”, soldati mercenari.

«Tutto sarà riprodotto fedelmente in quella che ora è piazza del Popolo. I priori si affacceranno dal palazzo, così come le dame dalla biblioteca e accoglieranno la venuta di Bianca Maria, rappresentata dall’attrice Maria Tomassetti che arriverà a cavallo, vestita di verde – dice Leoni – L’arrivo sarà accompagnato da uno spettacolo di bandiere e tamburi, i quali insieme all’attrice racconteranno i sette momenti topici della vita di questa donna».

Uno spettacolo che sarà fatto rivivere grazie agli alfieri e ai musici della Cavalcata, guidati da Cristian Cinelli e Marco Mannucci e le coreografie di Silvia Capancioni. «Negli anni abbiamo rappresentato diversi temi, da Re Artù a Pinocchio, passando al Mago di Oz. Due anni fa abbiamo iniziato una nuova sfida, concentrandoci su quelle che sono le storie della nostra Fermo e le Marche – dice Cristian Cinelli – Questo sarà il nostro 13esimo spettacolo che contiamo anche di esportare in tutta Italia. Abbiamo un gruppo di 20 sbandieratori e 14 tamburini eccezionali, che non si esibiscono solo con disciplina tecnica ma ci mettono l’anima e regalano emozioni».

Emozioni che sicuramente regalerà anche la Corale della Cavalcata, diretta dalla maestra Maria Pauri, nata nel 2016 per valorizzare l’aspetto liturgico e che il 29 eseguirà l’inno a Maria Assunta. La Corale sarà presente anche il 31 luglio con tre canti dedicati alla Vergine Maria, in quella che sarà un’altra novità della Cavalcata 2022. «Volevamo ripopolare la Piana del Girfalco come nel Medioevo e rianimiamo la zona con un accampamento di truppe medioevali e delle contrade e la presenza dei pittori – continua Leoni -. Ci sarà un’esibizione di scherma medioevale nel rettangolo del Duomo e arriverà il Palio dipinto da Ermanna Seccacini, portato dalla Delegazione di Monterubbiano. Momento importante anche quello a Torre di Pale il 1 agosto con una chiacchierata sulla Cavalcata che verrà raccontata ai turisti e la lettura del bando».

Ma le novità e gli eventi non finiscono qui. Il 28 luglio alle ore 18 verrà inaugurata una mostra al palazzo dei Priori intitolata ”A bottega dal maestro: Carlo Crivelli e la Cavalcata dell’Assunta”. «La mostra è curata dagli studenti del Liceo Artistico Preziotti e dall’associazione ex allievi e saranno esposte 22 opere su tavola realizzate dai ragazzi ed eseguite con la tecnica antica e incorniciate d’oro – spiega il vice presidente della Cavalcata, Andrea Monteriù -. L’esposizione verrà presentata nel dettaglio a breve e resterà aperta fino al 10 agosto».