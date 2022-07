Porto Sant’Elpidio, ecco due nuovi scuolabus

IL COMUNE gestisce direttamente il servizio di trasporto scolastico con l’impiego di personale e mezzi propri. Costo totale 80.000 euro. Le parole del sindaco Nazareno Franchellucci e dell'assessore Emanuela Ferracuti

«Allo stato attuale – dice l’assessore all’istruzione Emanuela Ferracuti – dispone di sette scuolabus per l’espletamento del servizio, sei dei quali circolanti ed uno adibito a mezzo di scorta, mediante i quali assicura una copertura capillare di tutto il territorio cittadino, con percorsi e fermate modulati non solo sulla base degli orari scolastici ma anche, per quanto possibile, con le molteplici richieste e le diversificate esigenze delle famiglie degli utenti».

«Questi mezzi, seppure in perfetto stato di efficienza, funzionalità e manutenzione – spiega l’assessore Marco Traini – hanno in prevalenza un’età media di venti anni ed essendo di classe ecologica Euro 2, verranno progressivamente messi fuori circolazione dalle nuove norme del codice della strada».

«A tal proposito – aggiunge il sindaco Nazareno Franchellucci- si è deciso di procedere all’acquisto di due scuolabus usati di classe ecologica Euro 5, che andranno a sostituire i mezzi più obsoleti fra quelli attualmente in dotazione al Comune, nell’ottica di un progressivo svecchiamento del parco mezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico e per poter sopperire alle dismissioni previste dalla normativa».

A giugno una delegazione del Comune composta dall’assessore al Bilancio Marco Traini, dal coordinatore degli autisti scuolabus e da un altro autista, si era recata direttamente sul posto, per verificare lo stato e la funzionalità dei suddetti mezzi che sono stati ritenuti rispondenti alle aspettative e alle esigenze del Comune, per capienza, caratteristiche, dotazioni, stato di manutenzione e congruità di prezzo.

L’acquisto è avvenuto dalla ditta Mesulana Servizi srl di Vittorio Veneto (TV), Ditta specializzata in servizi di trasporto persone, che sta dismettendo il proprio parco automezzi in quanto in fase di chiusura attività.

I due scuolabus sono un “Iveco Daily Sitcar” (posti totali 52, dotato di rallentatore elettromagnetico, webasto, telecamera e sensori retro, classe ecologica Euro 5, aria condizionata posteriore, costo 35.000 euro + iva) e un “Iveco Daily Indbus” (posti totali 50, dotato di rallentatore elettromagnetico, classe ecologica Euro 5, aria condizionata fronte e retro, costo 45.000 euro + iva).