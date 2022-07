Alla Liberi nel Vento il Generale dei Carabinieri Manzo e gli atleti del Gsp del Ministero della Difesa

PORTO SAN GIORGIO - Accompagnati dal Sottocapo Marasca e da Sua Eccellenza il Prefetto di Fermo Filippi, domenica 24 Luglio, sono arrivati alla base nautica gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico convocati dai tecnici federali Maretti e Fabio che parteciperanno ad uno stage di vela sulle classi 2.4mR ed Hansa 303

25 Luglio 2022 - Ore 17:20 ...

Il Generale Alfonso Manzo, il Sottocapo Enrica Maresca e gli atleti sono stati ricevuti alla base nautica da rappresentanti di istituzioni locali e da rappresentanti di enti sportivi.

A fare gli onori di casa S. E. il Prefetto di Fermo Vincenza Filippi che a nome di tutta la comunità ha dato il benvenuto al Generale di Divisione dei Carabinieri Alfonso Manzo, al 1^ Sottocapo Enrica Marasca ed gli atleti del Gspd, elogiando la Liberi nel Vento per tutta l’attività svolta in questi primi venti anni di attività rivolta alla pratica sportiva della vela per tutti.

A seguire sono intervenuti il Sindaco della Città di Porto San Giorgio Valerio Vesprini, il Comandante della Capitaneria di Porto San Giorgio T.V. Francesco Caluisi, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Fermo Tenente Colonnello Gino Domenico Troiani, il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico delle Marche Luca Savoiardi.

«Una bella soddisfazione per tutto lo staff della Liberi nel Vento che la Fiv ed il Ministero della Difesa abbiano scelto la nostra base nautica per lo stage di vela paralimpica rivolta a persone con disabilità vittime di incidenti per causa di servizio. E’ stata importante la visita del Generale Alfonso Manzo che è rimasto piacevolmente soddisfatto della logistica e che ha espresso la volontà di voler tornare in futuro al Marina di Porto San Giorgio per realizzare altri stage di vela in collaborazione con la Federazione – dice l’istruttore federale della Liberi nel Vento, Stefano Iesari -. E’ stato bello ed importante ricevere da tutti gli intervenuti i complimenti per l’attività di promozione della vela per tutti che la Liberi nel Vento, grazie agli associati, agli sponsors e ai sostenitori porta avanti da molti anni».

Dopo i saluti tutti in mare a bordo di imbarcazioni messe a disposizione dal armatori locali per vedere la regata della Classe 2.4mR valida come seconda prova del Campionato 2.4mR Trofeo Sollini Accessori Calzature – Sollini Unip Lda. Due le prove effettuate vinte da Giancarlo Mariani e Giorgio Piccioni. Da questa mattina, lunedì 25 Luglio, sotto la direzione tecnici degli istruttori fedali Filippo Maretti e Fabio Barbieri tutti in acqua gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della Difesa per prendere confidenza con le imbarcazioni Hansa303. Si prevedono giornate soleggiate, molto calde e con venti di media intensità che accompagneranno i velisti durante questa settimana di allenamenti.

L’attività sportiva è realizzata grazie al sostegno di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Gruppo Marinedì, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Farmacia Luisa Pompei, Effemme Srl, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa. In collaborazione con Lega Navale di Porto San Giorgio, Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, Croce Azzurra, Protezione Civile di Porto San Giorgio e Anmil Marche.

Fotogallery