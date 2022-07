Fondo Complementare Sismi 2009-2016: 11 bandi che permetteranno di riversare nelle Marche 300 milioni (Video)

FERMO - La tappa fermana della presentazione dei bandi è stata occasione per lanciare la convenzione siglata tra Camera di Commercio delle Marche e Svem per avviare interventi per lo sviluppo economico regionale e per il sostegno ed il rafforzamento della competitività del sistema imprenditoriale e del suo territorio. Soddisfazione del presidente di Camera Marche, Gino Sabatini: «Questa filiera istituzionale composta da Camera di Commercio, Svem e Regione fa sì che i bandi arrivino al più grande numero di imprese nel territorio marchigiano»

di Matteo Malaspina

Una corsa contro il tempo da affrontare con tutte le migliori armi a disposizione. Perché a settembre usciranno i bandi del Fondo Complementare Sismi 2009-2016 (Macro misura B). Parliamo di 11 bandi e 300 milioni di euro a disposizione destinati alle Marche per finanziare il rilancio economico e sociale e il sistema imprese nelle aree devastate dal terremoto. Un aiuto che mira a favorire lo sviluppo, la crescita occupazionale, l’inclusione sociale, anche attraverso il terzo settore, il turismo, la cultura, l’economia circolare, il riuso delle macerie, la filiera del legno ed agroalimentare e le comunità energetiche. I progetti sono stati presentati questa mattina nella sede della Camera Marche in corso Cefalonia alla presenza del sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, il Prefetto Vincenza Filippi, il presidente della Provincia, Michele Ortenzi e diversi sindaci dei comuni del cratere oltre ai rappresentanti del mondo associativo e diversi imprenditori.

«Sarà una sfida molto impegnativa vista l’intensità di questi finanziamenti che è la massima possibile in Europa, arrivando anche all’80% di fondi perduti. Non saranno esclusivi per i comuni e le imprese già nelle aree del sisma ma allargati anche a tutti quegli imprenditori che vorranno investire in quelle zone. Ora è vietato sbagliare – dice l’assessore regionale alla ricostruzione, Guido Castelli che lancia anche una novità -. Per volontà della Camera di Commercio e della Regione abbiamo riscritto la carta degli aiuti, includendo i comuni dell’area di crisi complessa (Montegranaro, Monte Urano e Sant’Elpidio a Mare) come comuni ammessi a beneficiare della massima intensità di aiuti, con un aiuto standard del 15%».

La tappa fermana della presentazione dei bandi è stata occasione per lanciare la convenzione siglata tra Camera di Commercio delle Marche e Svem per avviare interventi per lo sviluppo economico regionale e per il sostegno ed il rafforzamento della competitività del sistema imprenditoriale e del suo territorio. Una convenzione voluta e approvata dalla Regione Marche che prevede tre anni di progetti e servizi rivolti al sistema imprenditoriale riguardanti i tempi della digitalizzazione, linee di credito, mobilità e trasporto sostenibile.

«Il segno che contraddistinguerà la Svem sarà una freccia verso l’altro. Abbiamo visto come fino ad oggi gli imprenditori hanno avuto una freccia dall’alto verso il basso che ha portato la nostra Regione ad essere la penultima in Italia come crescita economica – dice il presidente Svem, Andrea Santori -. Puntiamo sull’ascolto delle imprese per capire necessità e fornire strumenti di facile accesso e veloce applicazione. Dobbiamo alzare l’asticella e non possiamo sbagliare per non lasciare poi debiti ai nostri figli».

Soddisfazione per questo accordo anche da parte del presidente di Camera Marche, Gino Sabatini: «Questa filiera istituzionale composta da Camera di Commercio, Svem e Regione fa sì che i bandi arrivino al più grande numero di imprese nel territorio marchigiano. Dobbiamo fare in modo che il nostro sistema imprenditoriale torni a quel sistema importante di 15 anni fa, fatto di piccole e micro-imprese che riuscivano ad intersecarsi e lavorare insieme alla grande e media industria per realizzare dei distretti come la meccanica, i mobili, l’alimentare e la calzatura».

Per rendere possibile l’ascolto è stata previsto la presenza di uno sportello dedicato presso le sedi camerali di Ancona e Pesaro che affiancheranno quelli già presenti presso la provincia di Fermo, RSU di Ascoli Piceno e RSU di Macerata.

«Gli imprenditori devono decidere oggi quali importi investire per essere pronti – dice la project manager di Svem, Chiara Ercoli che ha poi illustrato tutti i bandi -. Sarà come partecipare ad una staffetta 4×100, una corsa sinergica così avvincente che mai si era vista prima. Siamo ora all’ultimo tratto, quello che dà un’opportunità importante a circa 85 comuni del cratere».

Il prossimo incontro si svolgerà ad Ascoli Piceno, nella sede di Camera Marche, con il commissario Legnini per illustrare gli incentivi governativi previsti per i territori colpiti dal sisma 2009 e 2016.