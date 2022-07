Bolkenstein, Lucia Albano: «Fratelli d’Italia unico partito a tutelare i balneari»

LA DEPUTATA marchigiana componente della Commissione Finanze e il voto contro gli articoli 3 e 4 del Decreto Concorrenza

26 Luglio 2022 - Ore 18:02 ...

«Anche oggi Fratelli d’Italia ha dimostrato di essere l’unico partito coerente in tutto il Parlamento. Siamo stati l’unica forza politica a votare contro gli articoli 3 e 4 del Decreto Concorrenza, che al loro interno contengono l’applicazione della direttiva Bolkestein».

Lo afferma in una nota Lucia Albano, deputata marchigiana di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Finanze, che aggiunge: «Siamo rimasti coerenti con quanto abbiamo sostenuto in tutti questi anni. Da sempre ci battiamo per impedire che migliaia di imprenditori italiani vengano messi all’asta e la nostra battaglia a tutela della categoria non si esaurisce di certo oggi.

Solo nelle Marche si contano 549 stabilimenti balneari e 2.800 addetti. Questi numeri danno la misura del grande danno economico che si avrebbe se venissero indette le gare l’1 gennaio. Per questo siamo determinati a salvaguardare un settore strategico per la nostra regione e per la Nazione tutta».