Cento anni di Lega Navale, grande festa nel weekend sangiorgese

PORTO SAN GIORGIO - Celebrazioni, protagonisti e ricordi partenti dal 1922. Appuntamento a sabato 30 luglio, alle 18:30, in piazza Bambinopoli, alla presenza di ospiti istituzionali e sportivi

PORTO SAN GIORGIO – Tutti i sangiorgesi e gli appassionati del mare sono invitati sabato 30 luglio, alle 18:30 in piazza Bambinopoli, dove si celebrerà il centenario della fondazione della sezione della Lega Navale Italiana di Porto San Giorgio, alla presenza di sindaco, prefetto, presidente nazionale Fiv (Federazione Italiana Vela), del delegato regionale della Lega Navale Italiana, ammiraglio Andrea Fazioli e dell’ambasciatore Giulio Vinci Gigliucci, in rappresentanza delle famiglie fondatrici.

Fondata nel 1922, con la presidenza del conte Ernesto Garulli, e con l’appoggio della più antica Società dei Canottieri Piceni 1881, la Lega Navale di Porto San Giorgio rappresenta da allora un punto di riferimento insostituibile per la vita sportiva, sociale e culturale di questa parte della costa adriatica.

Dagli anni ’60, la Lega è sede e promotrice di un’attivissima scuola di vela e di canottaggio, con corsi per tutti i livelli frequentati da ragazzi e adulti, soci e non soci, da giugno a settembre. Grazie all’impegno di molti appassionati velisti, e a uno spirito agonistico animato prima di tutto da una grande tradizione di amore per il mare, negli ultimi cinquanta anni il medagliere della nostra Lega Navale si è arricchito di tantissime e importanti partecipazioni e vittorie in regate nazionali e internazionali.

Fino dai primissimi anni, feste, appuntamenti culturali e cene sociali movimentano la vita della sede nautica, con moltissima partecipazione anche da tutte le Marche. Nei suoi cento anni di vita la Lega è stata frequentata da moltissimi soci che ne hanno pensato e realizzato le strutture, costituito l’anima e definito i valori, alcuni convertendosi in veri e propri monumenti della storia di Porto San Giorgio: tra gli altri, il conte Sandro Raccamadoro Ramelli, il maestro d’ascia Erasmo Silenzi, il capo marinaio e maestro di vela Sante Sulpizi.

Il ricordo di questi personaggi, insieme con notizie relative alla storia della sezione, aneddoti e curiosità sulla vita in mare e in spiaggia, e tante fotografie di gruppo di tutte le epoche, costituiscono il racconto a più voci appena uscito per l’editore Andrea Livi per celebrare il centenario. Il volume sarà presentato e acquistabile a partire dalla manifestazione del 30 luglio.

«Cento anni di storia e successi per la nostra sezione, che oggi supera il ragguardevole traguardo di un secolo di vita, contraddistinto da eventi prestigiosi, che hanno portato alto il nome della sezione sangiorgese e della provincia fermana; un momento emozionante per tutti noi che ne facciamo parte e chiunque ci sia vicino – le parole del presidente Carlo Iommi -. Sabato 30 luglio alle ore 18,30 presso piazza Bambinopoli si svolgerà la manifestazione con cui vogliamo celebrare il nostro centenario, un momento emozionante che vogliamo condividere con tutta la cittadinanza. Durante l’evento sarà presentata una pubblicazione con cui abbiamo cercato di ricostruire la storia dei nostri primi cento anni. La Lega Navale sangiorgese, con cento anni di incessante ed ininterrotta attività nella sua prestigiosa sede, intende riaffermare valori legati alla passione per il mare, agli sport nautici, oltre che promuovere il territorio, incentivandone le iniziative culturali e sociali».