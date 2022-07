Festival transfemminista a Monte Urano, l’apertura con riserva dell’arcivescovo: «La Chiesa accoglie tutti» Dubbi sui laboratori per i bimbi

MONTE URANO - L'arcivescovo Rocco Pennacchio dice la sua sul festival FəmFest: «Non abbiamo la pretesa di essere consultati previamente ogni volta che si parla di temi sensibili; tuttavia, ci fosse stato richiesto un parere in fase di programmazione, non ci saremmo sottratti, anche per smontare i pregiudizi che troppo spesso vedono la Chiesa in posizione retrograda o di chiusura»

di redazione CF

«La Chiesa è stata definita madre e maestra. Come ogni madre ama i suoi figli, così anche la Chiesa sa mettersi in ascolto dei suoi figli perché li ama. L’ascolto non è ingenuo, non vuol dire condividere in toto le posizioni dell’altro; a volte dev’essere un ascolto critico che suggerisca, a volte, di correggere il tiro. La giusta rivendicazione dei diritti di libertà, è la mia opinione, non può arrivare alla pretesa di confezionare diritti su misura di ogni “categoria”».

E ancora: «Ciò non toglie che, quando necessario, dobbiamo intervenire. Per esempio, ho letto che nel programma del FəmFest è previsto un “laboratorio per bambini su educazione femminista”: di cosa si parlerà? Si ritiene così necessario affrontare temi di femminismo o transfemminismo con i bambini?». Sono questi solo alcuni dei passaggi dell’intervento dell’arcivescovo di Fermo, monsignor Rocco Pennacchio, sul festival transfemminista FəmFest che si terrà il 30 e 31 luglio prossimi a Monte Urano, primo nel suo genere nelle Marche.

A porre domande e quesiti all’arcivescovo sull’argomento è stato don Andrea Verdecchia, Direttore dell’Ufficio diocesano Comunicazioni Sociali.

La notizia di un festival transfemminista a Monte Urano, il primo, tra l’altro, nelle Marche, ha suscitato da subito malcontento in particolare per la location scelta e per i giorni. L’iniziativa si svolgerà infatti di sabato e domenica nella piazza principale del paese, ovvero in prossimità della parrocchia. Se da una parte sarebbe fuori luogo dare giudizi su un’iniziativa che ancora deve svolgersi, dall’altra come vescovo e pastore Lei è chiamato ad accogliere le istanze critiche di cittadini e parrocchiani scettici in merito a tutto ciò. Cosa si sente di dire?

«Condivido la sua considerazione: non si può esprimere un giudizio previo su qualcosa che ancora deve accadere, a meno che non si annunci un’iniziativa organizzata di proposito contro la Chiesa e i cristiani, ma questo non sembra emergere dal programma annunciato. Dobbiamo poi evitare di apparire fondamentalisti: il fatto che l’ispirazione che guida gli organizzatori del FəmFest non corrisponda alla visione antropologica cristiana non deve indurre a chiusure pregiudiziali. Mi pare ingenuo, infine, affermare che sarebbe stato meglio organizzare la manifestazione “a distanza” dalla Chiesa, quasi a non voler contaminarsi: il Concilio ha affermato che la Chiesa è nel mondo, non lontano né di fronte ad esso. Non è misurando la distanza degli eventi “scomodi” dal luogo di culto che si tutela la comunità cristiana. In tal modo si alimenterebbe l’illusione che certe cose non esistono solo perché non le vediamo».

E’ sterile tirare in ballo la Chiesa solo nel momento delle polemiche? Lei pensa che si sarebbe potuto fare di più da parte delle istituzioni per coinvolgere la cittadinanza sull’opportunità di tale evento?

«Chi vorrebbe che la Chiesa entri in polemica resterà deluso. La polemica, infatti, polarizza, divide la gente e semplifica questioni che tante volte, come in questo caso, sono complesse e vanno affrontate con discrezione e pacatezza perché riguardano la vita e, spesso, la sofferenza delle persone. Non condivido nemmeno l’idea che alcuni si nascondano dietro la Chiesa perché sia lei ad attaccare organizzatori o promotori di qualcosa, sostituendosi sistematicamente ai cittadini. La Chiesa interviene impegnandosi nella quotidiana e nascosta missione educativa di formazione delle coscienza ma sempre nel dialogo con tutti, intervenendo pubblicamente solo quando è strettamente necessario. In un civile dibattito, tutti i cittadini hanno il diritto/dovere di esprimere le proprie opinioni, di interagire con le istituzioni anche attraverso i rappresentanti del popolo, di essere coscienza critica. Chi amministra ha la responsabilità di esercitare il giusto discernimento sulle proposte culturali da accogliere e proporre ai cittadini, chiedendosi sempre se un’iniziativa può far riflettere e maturare i cittadini ed è corrispondente a modelli culturali condivisi dalla comunità. Giusto per fare un esempio, mi chiedo: è così decisivo per la crescita civile e sociale del nostro territorio proporre annualmente il Festival dell’horror e della paura?»

Nel tempo attuale, aiutati anche da Papa Francesco e dallo stile sinodale di ascolto da lui fortemente raccomandato a tutto il popolo di Dio, la Chiesa si trova spesso nella posizione di dover ‘dire’ una parola di guida e indirizzo ma anche di dover ‘ascoltare’ le nuove istanze di credenti e non credenti per saper cogliere la presenza di Dio tra le pieghe e le piaghe dell’umanità. Come esercitare il discernimento, conciliando ascolto della realtà e annuncio del Vangelo?