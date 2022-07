Le bellezze di Sarnano tra cultura, paesaggi ed enogastronomia. Ecco il programma estivo ( Videointervista )

FERMO - Questa mattina ai microfoni di Radio Fm1 sono intervenuti Luca Piergentili e Franco Ceregioli, sindaco e vicesindaco di Sarnano. Un approfondimento dedicato al patto di amicizia con il comune di Fermo per quanto riguarda promozione turistica e iniziative culturali

di Francesco Silla

Ai microfoni di Radio Fm1, intervistati da Alessandro Luzi, il sindaco e il vicesindaco di Sarnano, Luca Piergentili e Franco Ceregioli, hanno illustrato i progetti turistici del comune di Sarnano e alcuni eventi della stagione estiva.

«Abbiamo un patto di amicizia con l’amministrazione comunale di Fermo – spiega il sindaco Piergentili – che ha già portato Sarnano ad essere presente con il comico Macchini nello spot promozionale del comune di Fermo. Inoltre, il 13 agosto inaugureremo una mostra su delle pergamene di grande rilevanza storica, riguardanti il passaggio nelle Marche di Federico secondo e sono pergamene che provengono dall’archivio di stato di Fermo. Una prima collaborazione che sfocerà nella brandizzazione di alcuni autobus con le grafiche del comune di Fermo e del comune di Sarnano, autobus che collegano Fermo alle nostre terme».

Continua poi Piergentili: «Abbiamo riscontrato negli anni un grande afflusso della popolazione fermana nei nostri territori e quindi abbiamo ritenuto opportuno ampliare la nostra offerta e rafforzare i collegamenti con il comune di Fermo. È importante proporre la nostra offerta anche ai camping che sono sulla costa. Riteniamo che sia una fetta di turismo che può raggiungere Sarnano, bandiera arancione come uno dei borghi più belli. Dobbiamo superare i confini provinciali e limiti. Facciamo parte di una regione che unita e turisticamente appetibile per le se eccellenze, come le nostre terme, delocalizzate e rinnovate in una nuova sete all’avanguardia, il centro storico e le vie delle cascate perdute. Un’offerta trasversale che va dal relax al trekking, alla visita dei borghi storici. Dopo gli anni di pandemia è aumentato il flusso di turisti stranieri e dobbiamo confezionare un’offerta adeguata a tutte le esigenze. Il turismo nella nostra regione è diventato esperienziale. Le famiglie non si fermano in un solo luogo per una settimana ma visitano tutta la regione. Dobbiamo fare quindi rete, come con il Comune di Fermo, e intensificare i collegamenti».

Segue poi il commento di Franco Ceregioli, attuale vicesindaco ed ex sindaco di Sarnano: «Il turismo è cambiato. Dopo il Covid abbiamo cercato di intercettare le richieste di persone che per mesi erano state chiuse in casa. La via delle cascate perdute è stata un’iniziativa importantissima, con due sentieri percorribili in bici, con animali o a piedi. Anche dopo il terremoto abbiamo cercato di trovare il modo di ripartire, la fortuna principale è stata ce il centro storico è la parte meno danneggiata dal sisma. Questo ci ha consentito di mantenere le varie attività che anno dopo anno si svolgevano all’interno del centro storico. La villeggiatura anni Sessanta non esiste più. Oggi è tutto più rapido e veloce e inserirsi all’interno di un’offerta turistica non è facile. Cerchiamo di farlo, anche sul web, con un sito turistico del nostro comune, sarnanoturismo.it, che ci permette di farci conoscere con tutte le peculiarità che il nostro comune ha. Come dicevo e diceva il sindaco, la parola chiave è l’esperienza, cercando di offrire le nostre eccellenze, enogastronomiche e culturali, e il nostro territorio».

Un ultimo focus poi del vicesindaco sul cartellone estivo: «È un cartellone che partiva da giugno, con oltre settanta eventi, e si protrae fino a settembre. Cerchiamo di coprire tutte le esigenze. Questo cartellone si regge anche sulla collaborazione tra l’amministrazione comunale e le associazioni locali, una vera forza per il nostro territorio. In questi giorni abbiamo un festival che si chiama “Fuorimano”, organizzato dall’associazione Circo di piazza alta. Un festival culturale che cerca di occuparsi di temi come la marginalità della provincia. Passiamo poi alle rievocazioni storiche, organizzate dall’associazione Palio del serafino. Poi la nostra festa padronale il 15 di agosto con il concerto dei Gemelli di Guidonia, ad ingresso gratuito. Si arriva poi a settembre con un evento di Nordicwalking il 2-3-4 di settembre, che avrà come centro la via delle cascate perdute. Sabato 10 e domenica 11 settembre infine abbiamo la terza festa del ciauscolo. Gli eventi sono molti, questi sono solo alcuni. Vi invito a visitare il sito internet per vedere tutto il programma. Un programma variegato che si estende fino a settembre per destagionalizzare l’offerta turistica, anche attraverso gli eventi sportivi, come la scherma, sport a cui teniamo molto. Abbiamo un accordo con la federazione italiana di scherma e tutte le nazionali di scherma preparano gli eventi a Sarnano».

Un programma ricco, con collaborazioni importanti all’insegna della scoperta del territorio e della coesione tra diversi comuni.