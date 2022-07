Paje, il Grand Tour delle Marche fa tappa a Montappone: viaggio dalle rotoballe ai cappelli griffati ( Ascolta la notizia )

EVENTO - La manifestazione il 31 luglio, con prologo sabato 30, accenderà il paese dei cappelli con un programma ricco di esperienze “gustose”, a cavallo tra tradizione e futuro

Il Grand Tour delle Marche arriva a Montappone. ‘Paje’ è la manifestazione che il 31 luglio, con prologo sabato 30, accende il paese dei cappelli con un programma ricco di esperienze “gustose”, a cavallo tra tradizione e futuro.

«Qui, nell’entroterra del Fermano – spiega il direttore di Tipicità, Angelo Serri – la paglia ha rappresentato l’elemento costituitivo di una comunità e di un’economia che intorno al cappello ha costruito un microcosmo di manualità, creatività e stile, apprezzato in tutto il mondo».

Domenica 31, nel delizioso centro storico, i visitatori saranno accolti dagli esclusivi drink del Paje Bar, realizzati all’insegna della novità e della sostenibilità. Ad ogni edizione viene lanciata una “bevuta” nuova, ispirata a qualche particolarità locale e realizzata da barman professionisti, da gustare con cannucce di pasta asciutta o di paglia.

Per i “golosi” ci sarà la possibilità di degustare, adagiati nei comodi divanetti e tavolini in paglia, anche la malletta realizzata con prodotti e cibi tipici avvolti nel caratteristico fazzolettone compostabile al 100% che, nella tradizione contadina, si usava per portare il cibo nei campi.



L’area bimbi proporrà giochi creati con materiali di scarto e di recupero della lavorazione del cappello, mentre la mostra tematica Distretto del Cappello esalterà artigianalità e sapere manifatturiero. Al centro della scena, il Palco Naturale, che ospiterà le performance artistiche ed i talk tematici.

In Piazza Roma è visitabile il Museo del Cappello, che accoglie curiose e prestigiose testimonianze legate a copricapi di personaggi famosi, come Federico Fellini. Salendo per le vie del paese s’incontra l’installazione dell’artista madrileno Ignacio Llamas, dedicata alla rigenerazione, ed anche la ricostruzione storica dell’arte dell’intreccio della paglia.

La quarta edizione di Paje, promossa dal Comune di Montappone in collaborazione con le associazioni C-Lindro e San Giorgio, è tappa consolidata del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi che Tipicità ha sviluppato con Anci, in collaborazione con Regione Marche e con la partnership progettuale di Banca Mediolanum.

Nella piattaforma del Grand Tour delle Marche www.tipicitaexperience.it tutte le informazioni sulle iniziative in programma e le istruzioni per prenotarsi.