Rogante presidente della II Commissione: «Massimo impegno. Già al lavoro per le luci spente nel sottopasso di via Marche»

PORTO SAN GIORGIO - «L’illuminazione di un paese è importante per la sicurezza, così come la cura del verde pubblico di cui bisogna ringraziare l’assessore Fabio Senzacqua per il profuso impegno e lavoro. Già dai primi giorni di amministrazione, infatti, si è vista una giunta unita e attiva, il connubio Salvatelli-Senzacqua è secondo me una carta vincente per l’amministrazione e il paese»

«Innanzitutto vorrei ringraziare il sindaco e i consiglieri, tutti, di maggioranza e opposizione, per questo prestigioso incarico che hanno voluto concedermi. Di certo darò il massimo perché ne va del futuro della nostra città». Con queste parole il consigliere comunale Andrea Rogante rilancia la notizia della sua elezione alla presidenza della II Commissione consiliare, una commissione, a vederne i temi, davvero fondamentale per Porto San Giorgio: «Parliamo di assetto del territorio, di lavori pubblici, urbanistica, ambiente, viabilità, trasporti e Protezione civile – rimarca Rogante – quindi viene da sé la sua importanza. E da sempre mi batto affinché la nostra Porto San Giorgio rinasca proprio facendo leva su un migliore assetto nei lavori pubblici, nell’ambiente e con un’adeguata viabilità. Io ci sono sempre stato, ci sono e ci sarò ancor di più da qui in avanti, consapevole della responsabilità che ho con questo nuovo incarico istituzionale».

Oggi torna, tanto per rimanere in tema di viabilità, il doppio senso di marcia sul lungomare nord. E Rogante interviene sulla questione: «Un plauso al sindaco che, insieme alla Croce azzurra e alle forze dell’ordine, ha preso la decisione, con immediato intervento, di fare il doppio senso sul lungomare Gramsci nord, in quanto, secondo il progetto iniziale, i mezzi di soccorso trovavano difficoltà nel transitare. Colgo l’occasione per sottoporre il problema di illuminazione nel sottopasso che congiunge via Marche al lungomare, forse il più trafficato della città, in quanto è completamente buio. L’illuminazione di un paese è importante per la sicurezza, così come la cura del verde pubblico di cui bisogna ringraziare l’assessore Fabio Senzacqua per il profuso impegno e lavoro. Già dai primi giorni di amministrazione, infatti, si è vista una giunta unita e attiva, il connubio Salvatelli-Senzacqua è secondo me una carta vincente per l’amministrazione e il paese».