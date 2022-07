Sottopasso di via Marche, lavori lampo. Salvatelli: «Appello raccolto». Intanto la giunta approva il progetto da 190mila euro per viale dei Pini

PORTO SAN GIORGIO - Avviati i lavori di ripristino della pubblica illuminazione nel sottopasso di via Marche, sollecitati dal consigliere Andrea Rogante. Intervento lampo quello disposto dall'assessore Lauro Salvatelli. Approvato intanto il progetto preliminare per la sistemazione della pavimentazione in viale dei Pini.

A meno di 24 ore dall’appello rivolto all’assessore Lauro Salvatelli dal consigliere di maggioranza Andrea Rogante, sono partiti i lavori di sistemazione della pubblica illuminazione nel sottopasso di via Marche. «Abbiamo provveduto a sostituire le lampade rotte e ad installare i led così da migliorare la visibilità» chiarisce il vicesindaco «inoltre intendiamo sostituire la prima parte dei lampioni che si trovano all’ingresso della città». Intervento lampo, quello di oggi, finalizzato quindi a garantire più sicurezza tanto agli automobilisti quanto ai pedoni, a cui seguiranno altre opere. Nello specifico gli uffici comunali hanno disposto la sostituzione di due corpi illuminanti in via Svevo e via Silenzi oltre al ripristino puntuale della funzionalità dell’impianto in via Simonetti e via Trevisani, via Cavour, via della Libertà, via Boni e via Properzi.

E sempre sul fronte delle opere pubbliche, ecco arrivare dalla giunta Vesprini il via libera al progetto di fattibilità tecnico -economica per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie presenti in città. Tra i primissimi obiettivi c’è il rifacimento della pavimentazione in viale dei Pini, nel tratto compreso tra via Genova e piazzale Sarajevo, danneggiato dall’apparato radicale delle piante. A farne le spese non solo l’asfalto, ma anche i cordoli posti a protezione delle aiuole o a delimitazione dei parcheggi. La spesa stimata ammonta a 190mila euro. Adesso è caccia alle risorse.

