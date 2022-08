“Party in Blu”, l’evento sold out del Briga Beach-Moyto DiscoBeach che fa vibrare la costa ( Le Foto )

PORTO SANT'ELPIDIO - Chi si è perso lo show, il divertimento e la magia di sabato notte, avrà l'occasione di poter recuperare le prossime settimane, sapendo che da Briga Beach al Moyto DiscoBeach si balla, si mangia bene, ci si diverte ma soprattutto si resta a bocca aperta perché le sorprese sono sempre dietro l'angolo

1 Agosto 2022 - Ore 09:09 ...

di Matteo Malaspina

Blu come il cielo. Blu come il mare. Blu come ”Party in Blu”, l’evento organizzato da Moyto DiscoBeach sabato sera di cui sentiremo parlare per molto tempo. Una serata che ha visto il locale del lungomare sud di Porto Sant’Elpidio registrare il sold out di prenotazioni già 3 giorni prima e che prometteva un mare di divertimento. E le attese non sono state infrante.

«La nostra sfida è far rivivere il nostro locale facendolo diventare il fulcro della movida del litorale. Semplice portare gente in località come Civitanova Marche, più complicato farlo a Porto Sant’Elpidio ma la nostra stagione estiva è partita alla grande – dice la titolare Immacolata Cardone, colei che ha preso le redini dello chalet senza snaturarlo da quella che prima è stata la gestione di Marco Amadio, chiamando il balneare ”Briga Beach al Moyto”.

E se le serate precedenti sono state un successo, quella di sabato sera è stata l’apoteosi. Un vero e proprio evento a 360 gradi per gli amanti del latino americano che hanno fatto del Moyto DiscoBeach il loro luogo del cuore dove venire a divertirsi e ballare in compagnia. Già alle 23 l’ingresso pullulava di gente che rigorosamente ha rispettato l’unica regola della serata, ovvero indossare abiti di colore blu. Chi passeggiava sul lungomare non ha potuto fare a meno di notare l’entusiasmo ed ascoltare la musica proveniente dall’interno del locale, fermandosi incuriosito a scrutare e ripromettendosi di partecipare ai prossimi eventi.

Molti hanno deciso di gustarsi la cena che consentiva l’ingresso omaggio alle sale da ballo, perché al Briga Beach si mangia pure. Non solo quando ci sono gli eventi, si mangia tutti i giorni. E si mangia pure bene. Ampia la scelta: dai cibi più ”slow” come le buonissime pizze cottura Napoli, i panini e i piatti freddi, ad un menù di pesce e uno di carne.

Chi non si è gustato la cena, presentandosi alla cassa è stato accolto con un sorriso dal simpaticissimo staff dal locale e con dei gadget, ovviamente di colore blu.

Due le sale da ballo dove poter scegliere di ballare. La musica rigorosamente latina messa da Dj Pier e Gianni Dj, con l’animazione di Latin Style e la collaborazione delle migliori scuole: Dancing Time, Ritmo Nuevo, New Generation Dance, Cris Dance. Ospiti della serata, lo show di Mara e Tiziana della scuola di ballo Salsacoquì.

Ma una serata per raggiungere l’apoteosi, come detto prima, deve avere un elemento speciale, un qualcosa che faccia parlare di sé. E Immacolata, insieme al suo staff, ha avuto un’idea tanto folle quanto geniale di avvalersi di uno show di una compagnia circense, i TJ Show. Sono un gruppo locale di artisti circensi, specializzati in spettacoli per bambini e discoteche ma che non avevano mai portato il loro spettacolo in uno chalet. I TJ Show, durante la serata, si sono esibiti tra numeri di contorsionismo, trampolieri, spettacoli itineranti in mezzo alle piste da ballo con il fuoco e le luci a led, lasciando letteralmente sbalorditi i presenti. E chi si aspettava una serata di solo ballo, è stato arricchito da un’ulteriore elemento di spettacolo, un vero e proprio colpo di teatro.

Fortunatamente siamo solo al 31 luglio e l’estate è ancora lunga. Così, chi si è perso la magia di sabato notte, avrà l’occasione di poter recuperare le prossime settimane, sapendo che da Briga Beach al Moyto DiscoBeach si mangia bene, ci si diverte ma soprattutto si resta a bocca aperta perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo.