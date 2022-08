Fiamme nel fienile, vasto incendio nella boscaglia. Lievi intossicazioni per due persone, in volo l’elicottero della Regione ( Foto e Video )

FALERONE - Le fiamme sono divampate intorno alle 10,30. La prima segnalazione al 115 parlava di un incendio in un fienile. I vigili del fuoco intervenuti hanno subito notato anche una porzione di boscaglia in fiamme sempre nella stessa zona

2 Agosto 2022 - Ore 11:24 ... L'incendio a Falerone e l'intervento dell'elicottero

di Giorgio Fedeli (foto Simone Corazza)

Due incendio, forse collegati tra loro, sono divampati questa mattina intorno alle 10,30 a Falerone. Sos ai vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con diversi mezzi e subito al lavoro per domare le fiamme.

Il primo incendio segnalato al 115 è quello divampato in un fienile. Da lì a pochi minuti seconda richiesta di intervento, questa volta dagli stessi vigili del fuoco sul posto, alla volta del comando provinciale fermano, per una parte di boscaglia in fiamme.

E così sono stati richiesti ulteriori mezzi per far fronte ai due incendi che al momento vedono impegnati tre camion, un’autobotte e tre pick up dei vigili del fuoco. Con i pompieri, sul posto anche tre pattuglie dei carabinieri del Radiomobile della compagnia di Montegiorgio e delle stazioni di Falerone e Servigliano. Con loro anche i Forestali di Montegiorgio e Amandola. E si è anche alzato in volo l’elicottero della Regione Marche-Protezione civile per gettare acqua sulle fiamme che si sono rapidamente propagate trasformando il rogo in un incendio di vaste dimensioni che le forze in campo stanno cercando in ogni modo di arginare. A coordinare l’intervento il Dos di Ascoli Piceno.

(notizia in aggiornamento)