“Un mare di favole” parte coi “Tre porcellini”: venerdì appuntamento in piazza Matteotti

PORTO SAN GIORGIO - Lo spettacolo inizierà alle ore ore 21.15. L’ingresso è libero, non si effettuano prenotazioni, si accede fino ad esaurimento delle sedie disponibili (informazioni al numero 335 5268147)

2 Agosto 2022 - Ore 13:52 ...

Grandi novità per l’edizione 2022 dell’offerta di teatro per famiglie con la quale il Comune di Porto San Giorgio aderisce al “Marameo festival”, il circuito che mette insieme 5 regioni (Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche, Puglia) e ben 43 Comuni, la più grande festa italiana dedicata al teatro per le nuove generazioni. Gli appuntamenti, tre in totale, si svolgeranno tutti in piazza Matteotti occupando i venerdì del mese di agosto nelle giornate del 5, 12 e 19.

«Si è trattato di uno sforzo importante – ha commentato l’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti – ancor più significativo se consideriamo che l’Amministrazione comunale si è insediata da pochissimo tempo prendendo in mano una stagione già avanti nel calendario. Nonostante questo dato oggettivo di difficoltà, abbiamo voluto portare il nostro contributo alla rete del festival Marameo affinché l’offerta culturale destinata alle famiglie potesse trovare un punto di incontro con le attività commerciali che operano in città».

«Il progetto di Porto San Giorgio arricchisce l’offerta complessiva del festival – aggiunge Marco Renzi, responsabile artistico dell’iniziativa – contribuendo ad accrescere le proposte nel mese di agosto che tradizionalmente sono sempre state numericamente inferiori rispetto a luglio: questo riequilibrio non può che giovare e sono certo che il pubblico risponderà in maniera significativa».

Si comincia venerdì 5 agosto (ore 21,15) con l’intramontabile storia dei “Tre porcellini”, uno spettacolo con attori, maschere, canzoni, che ripercorre la celeberrima storia che sfida il tempo e non conosce oblìo.

Il 12 agosto l’incontro è con la più popolare delle maschere italiane, quella di Pulcinella, eroe napoletano e universale allo stesso tempo, lo vedremo alle prese con l’eterno problema della fame e alla ricerca dell’amata Teresina.

Si chiude il 19 agosto con “Cappuccetto blues”, una rivisitazione a suon di canzoni e musiche fatte dal vivo che racconta in chiave musicale e comica la storia di Cappuccetto Rosso. L’ingresso è libero, non si effettuano prenotazioni, si accede fino ad esaurimento delle sedie disponibili (informazioni al numero 335 5268147).