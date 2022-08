Diplomatici e consoli esteri, confermato l’ascolano Roberto Galanti

PER IL prossimo triennio, in occasione dell'assemble per la nomina del Consiglio direttivo e delle cariche sociali. Sarà ancora presidente del Distretto Marche-Umbria-Abruzzo

La Federazione dei diplomatici e consoli esteri in Italia (Fenco), in occasione dell’assemblea per la nomina del Consiglio direttivo e delle cariche sociali per il prossimo triennio, ha rinnovato la nomina di console al dottor Roberto Galanti, ascolano, il quale è stato anche socio fondatore della Fenco.

Galanti, console onorario della Repubblica di Moldova, è stato confermato presidente del Distretto Fenco per le regioni Marche, Umbria e Abruzzo; responsabile Fenco per i rapporti con Pmia autotrasporto, Unilavoro, Prima Tras e Iarc-Unicart; membro della commissione dei Paesi del Mediterraneo.